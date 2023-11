Phục hồi da không chỉ có mỗi kem dưỡng ẩm B5

Tầm quan trọng của việc dưỡng ẩm cho da tổn thương

Khi da bị tổn thương, hàng rào bảo vệ tự nhiên của da dần bị suy yếu, khiến da dễ bị mất nước, vi khuẩn và các tác nhân gây hại xâm nhập. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề về da như da khô ráp, bong tróc, nứt nẻ, kích ứng, mẩn đỏ, da dễ bị viêm nhiễm, da xuất hiện nếp nhăn và đốm nâu.

Việc dưỡng ẩm cho da tổn thương đóng vai trò quan trọng trong việc giúp da phục hồi và tái tạo, ngăn ngừa các vấn đề về da. Các sản phẩm dưỡng ẩm có tác dụng cung cấp nước và các dưỡng chất cần thiết cho da, giúp da mềm mại, mịn màng, đàn hồi. Ngoài ra, các sản phẩm dưỡng ẩm còn có tác dụng tạo lớp màng bảo vệ trên bề mặt da, ngăn ngừa mất nước và các tác nhân gây hại xâm nhập.

Dưỡng ẩm đầy đủ cho da hằng ngày

Để dưỡng ẩm cho da tổn thương hiệu quả, người dùng cần lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với loại da và tình trạng tổn thương của da. Đối với da khô, nên lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm có chứa các thành phần cấp ẩm như hyaluronic acid, glycerin, shea butter,... Đối với da nhạy cảm, ưu tiên sản phẩm có thành phần dịu nhẹ, lành tính, không chứa hương liệu và chất bảo quản.

Các hoạt chất dưỡng ẩm phục hồi mạnh mẽ thường gặp

Làn da khô, mất nước là một vấn đề thường gặp, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết hanh khô. Để cải thiện tình trạng này, cần bổ sung các hoạt chất dưỡng ẩm phục hồi mạnh mẽ cho da, bên cạnh B5 vẫn còn rất nhiều hoạt chất giúp dưỡng ẩm và phục hồi da hiệu quả.

Hyaluronic acid: Giúp giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của nó. Hoạt chất này được tìm thấy trong các sản phẩm dưỡng ẩm, mặt nạ, serum,... giúp cấp ẩm cho da, làm da căng mịn, giảm nếp nhăn.

Glycerin: Có khả năng hút ẩm từ môi trường và giữ nước cho da. Glycerin thường được tìm thấy trong các sản phẩm dưỡng ẩm, toner,... giúp làm mềm da, giảm khô rát.

Ceramide: Bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Hoạt chất này cũng có khả năng giữ nước cho da, giúp da mềm mại, mịn màng.

Peptide: Có khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp da săn chắc, đàn hồi. Peptide thường được tìm thấy trong các sản phẩm chống lão hóa, dưỡng ẩm,...

Coenzyme Q10: Chống ô xy hóa mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng kích thích sản sinh collagen, giúp da trẻ trung, rạng rỡ.

Ngoài ra, còn có một số hoạt chất dưỡng ẩm phục hồi mạnh mẽ khác như: chiết xuất lô hội, bơ hạt mỡ, dầu dừa,...

Review 3 sản phẩm dưỡng ẩm phục hồi da đáng thử hiện nay

Da khô, da nhạy cảm, da tổn thương sau mụn hay da sau điều trị laser,... đều cần được chăm sóc đặc biệt. Kem dưỡng ẩm phục hồi là giải pháp hiệu quả giúp cung cấp độ ẩm, làm dịu và phục hồi các tổn thương trên da. Dưới đây là một số gợi ý về các dòng kem dưỡng ẩm phục hồi da hiện nay:

Kem dưỡng ẩm và phục hồi da Rejuvaskin Skin Recovery Cream

Đây là sản phẩm được thiết kế đặc biệt dành cho những làn da bị tổn thương do các yếu tố như: xạ trị, chàm, da khô, da nhạy cảm,... nổi tiếng đến từ Mỹ. Sản phẩm có chiết xuất từ các thành phần tự nhiên an toàn, lành tính như collagen, Hyaluronic Acid, chiết xuất hoa cúc vạn thọ, than tre, đậu và glucosamine,... giúp cấp ẩm, phục hồi và tái tạo da, mang lại làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.

Sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu dạng kem mỏng màu trắng mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh mà không hề gây bết dính hay cảm giác nặng mặt. Mùi hương dịu nhẹ tạo cảm giác dễ chịu mỗi khi apply lên da.

Cung cấp độ ẩm, giúp da mềm mịn, căng mọng.

Phục hồi da bị tổn thương, làm dịu da, giảm kích ứng.

Thúc đẩy quá trình tái tạo da, giúp da tươi trẻ, rạng rỡ.

Chiết xuất từ thiên nhiên lành tính, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, sau treatment, peel, xạ trị,...

Giá niêm yết chính hãng: 720.000đ/100ml.

Giá niêm yết chính hãng: 720.000đ/100ml.

https://maihan.vn/rejuvaskin/kem-phuc-hoi-da-rejuvaskin-skin-recovery-cream.html

Kem dưỡng giúp phục hồi da nhạy cảm MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream

Thêm một lựa chọn hoàn hảo dành cho da nhạy cảm muốn dưỡng ẩm phục hồi da đến từ nhà Martiderm. Dòng kem dưỡng MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream với bảng thành phần lành tính, sử dụng các hoạt chất đều đã được thông qua quá trình kiểm định kỹ lưỡng gồm chiết xuất nụ tầm xuân, cam thảo, hoa cúc, hạt dẻ ngựa, Pro Vitamin B5,... Kem dưỡng có hiệu quả cao trong việc làm dịu, tái tạo và phục hồi da, giúp da khỏe mạnh, mềm mại hơn.

Thương hiệu Martiderm nổi tiếng đến từ Mỹ

Ưu điểm nổi bật:

Thẩm thấu qua da giúp làm dịu vết ngứa, vết đau rát và giảm sưng đỏ.

Hiệu quả cao trong việc làm dịu, tái tạo và phục hồi da.

Nuôi dưỡng lớp màng ẩm tự nhiên bảo vệ da.

Chất kem hơi đặc nhưng dễ tán, thấm nhanh và không gây bết dính.

Dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Phù hợp mọi loại da, đặc biệt là da sau xâm lấn như bắn laser, lăn kim, viêm cơ địa,...

Giá niêm yết chính hãng: 780.000đ/30ml.

Giá niêm yết chính hãng: 780.000đ/30ml.

Tinh chất giúp phục hồi da Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum

Tinh chất Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi nổi tiếng của Mỹ. Sản phẩm được thiết kế dành cho mọi loại da, giúp phục hồi da tổn thương, cải thiện các dấu hiệu lão hóa và mang lại làn da tươi trẻ, rạng rỡ với bảng thành phần chứa phức hợp Kinetin+, Hyaluronic Acid, peptide,...

Thành phần lành tính và an toàn cho da

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm sâu vào da mà không gây nhờn rít.

Cải thiện độ ẩm tức thì đem lại hiệu ứng làn da mịn màng, đủ ẩm trên da.

Chống lão hóa và làm sáng đều màu da.

Cải thiện tình trạng da khô ráp, bong tróc.

Các đốm nâu trên da mờ dần sau 2-3 tháng sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 2.650.000đ/30ml.

Giá niêm yết chính hãng: 2.650.000đ/30ml.

https://maihan.vn/obagi/serum-phuc-hoi-da-ton-thuong-obagi-clinical-kinetin--rejuvenating-serum.html

Với việc sử dụng kem dưỡng phù hợp và đúng cách, da của bạn sẽ nhanh chóng phục hồi và trở nên khỏe mạnh, rạng rỡ hơn.