Phục hồi da sau peel chuẩn y khoa chỉ 7 ngày da khỏe đẹp, rạng ngời

Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn tại sao quá trình phục hồi da sau peel lại quan trọng tới vậy, liệu trình phục hồi sau peel da chuẩn y khoa gồm những bước skincare nào…

Peel da là gì?

Peel da, hay còn gọi là thay da hóa học, là phương pháp sử dụng các chất hoạt tính như AHA, BHA, hoặc TCA để loại bỏ lớp tế bào chết, bụi bẩn và dầu thừa tích tụ sâu trong lỗ chân lông. Quá trình này kích thích tái tạo tế bào mới, giúp cải thiện các vấn đề như nếp nhăn, nám sạm, sẹo rỗ và làm sáng da hiệu quả. Tùy theo nồng độ và loại hoạt chất, peel da được chia thành ba cấp độ:

Peel nông: Tác động nhẹ lên mặt da, phù hợp với da dầu mụn hoặc cần làm sáng da.

Peel trung bình: Xâm nhập sâu hơn vào lớp biểu bì, lý tưởng cho da không đều màu, sẹo nông, nếp nhăn nông, thâm nám.

Peel sâu: Tác động đến lớp hạ bì, dành cho các vấn đề nghiêm trọng như nám lâu năm, sẹo mụn trứng cá, rối loạn sắc tố, nếp nhăn sâu… nhưng cần được thực hiện bởi chuyên gia. Tuy nhiên, đối với làn da có sắc tố melanin cao như người châu Á, phương pháp này thường không được ưu tiên áp dụng rộng rãi do thời gian phục hồi kéo dài (có thể lên tới 90 ngày ở người lớn tuổi) và nguy cơ gặp phải các biến chứng không mong muốn như tăng sắc tố sau viêm, sẹo xơ cứng, rối loạn sắc tố hoặc nhiễm trùng da.

Peel da – Lợi bất cập hại nếu bỏ qua bước chăm sóc phục hồi

Khi peel, lớp tế bào sừng bên ngoài được loại bỏ, thúc đẩy tái tạo lớp da mới mịn màng, sáng khỏe hơn. Tuy nhiên, da sau peel rất nhạy cảm, dễ bị kích ứng, mất nước và dễ tổn thương trước tác động của môi trường. Nếu không được phục hồi đúng cách, làn da không những không đẹp lên mà còn tiềm ẩn nguy cơ viêm nhiễm, tăng sắc tố sau viêm (PIH) hay thậm chí là sẹo vĩnh viễn.

Đặc biệt, sau khi mới peel xong, lớp bảo vệ tự nhiên của làn da bị tổn thương tạm thời. Lúc này, làn da đang ở trạng thái "mỏng manh" nhạy cảm nhất với những biểu hiện:

Đỏ rát, bong tróc: Da có thể đỏ nhẹ, cảm giác châm chích hoặc bong trong 1-7 ngày, tùy thuộc vào mức độ bong tróc.

Nhạy cảm với môi trường: Da dễ được kích thích bởi ánh nắng, bụi bẩn hay sản phẩm chăm sóc da không phù hợp.

Nguy cơ thâm, mụn: Nếu không chăm sóc đúng cách, da có thể bị tăng sắc tố, viêm nhiễm hoặc nổi mụn.

Việc phục hồi da sau peel đúng chuẩn không chỉ giúp làm dịu da, giảm kích ứng mà còn tối ưu hóa kết quả giúp da nhanh chóng tái tạo, khỏe mạnh và rạng rỡ trở lại. Một quy trình phục hồi da sau peel chuẩn y khoa cần tập trung vào làm sạch nhẹ nhàng, cấp ẩm chuyên sâu, thúc đẩy tái tạo tế bào và bảo vệ da khỏi tia UV. Đây cũng là thời điểm vàng để làn da hấp thu tốt nhất các dưỡng chất giúp phát huy hiệu quả tối ưu.

Quy trình phục hồi da sau peel đúng chuẩn y khoa cho làn da căng mướt, khỏe đẹp rạng ngời sau 7 ngày

Peel da là bước "lột xác" giúp làn da sáng mịn, tươi trẻ. Nhưng để đạt được hiệu quả tối ưu, việc chăm sóc phục hồi da sau peel mang tính quyết định. Vậy cùng theo dõi ngày liệu trình phục hồi da sau peel chuẩn y khoa ngay tại nhà giúp bạn sở hữu làn da căng bóng, khỏe đẹp sau 7 ngày.

1. Giai đoạn đầu tiên: Từ 4-6 giờ sau peel da

Trong khoảng thời gian ngay sau khi peel, da cực kỳ nhạy cảm, dễ tổn thương. Nên các bạn cần tuân thủ các nguyên tắc chăm sóc da dưới đây.

Tránh mỹ phẩm: Chỉ làm sạch da bằng nước muối sinh lý hoặc nước tinh khiết để hạn chế kích ứng.

Bảo vệ da khỏi ánh nắng: Làn da mỏng manh dễ bị tổn thương bởi tia UV, vì vậy tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu cần ra ngoài, hãy nhớ bảo vệ da với khẩu trang, áo chống nắng, găng tay, mũ rộng vành. Và nên bổ sung viên uống chống nắng, đây là giải pháp lý tưởng để bảo vệ da từ trong giai đoạn đầu sau peel.

2. Phục hồi đa trong 1-3 ngày đầu

Giai đoạn này, làn da vẫn còn đỏ nhẹ và châm chích nên vẫn cần được chăm sóc cẩn thận. Các bạn nên ghi nhớ một số chú ý dưới đây.

Tránh nhiệt độ cao: Nói không với phòng tắm hơi, bếp nóng hoặc nơi có hơi nước nóng để bảo vệ khỏi phản ứng.

Hạn chế mỹ phẩm: Tạm dừng mọi sản phẩm dưỡng da để da "nghỉ yên" và tự phục hồi.

Làm sạch đơn giản: Tiếp tục dùng nước muối sinh lý hoặc nước sạch để rửa mặt nhẹ nhàng, tránh chà xát.

Bảo vệ tuyệt đối: Sử dụng viên uống chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài, kết hợp áo chống nắng, kính mát để che chắn da.

3. Chăm sóc da từ ngày 4-7

Từ ngày thứ 4, da bắt đầu tái tạo và sẵn sàng đón nhận chất dưỡng. Đây là thời điểm vàng để làn da sau peel phục hồi nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp toàn diện từ bên trong.

Làm sạch nhẹ nhàng: Dùng sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm, rửa 2 lần/ngày để làm sạch mà không gây kích ứng.

Bảo vệ da với kem chống nắng: Chọn kem chống nắng SPF30 trở lên, thoa đều kể cả khi ở trong nhà để bảo vệ da tối ưu.

Dưỡng ẩm và phục hồi: Ưu tiên sản phẩm chứa Niacinamide, Panthenol, Hyaluronic Acid, Ceramides, Glycerin để cung cấp dưỡng ẩm sâu, làm dịu da và tái tạo hàng rào bảo vệ. Nhớ chọn sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng để tránh tình trạng nặng mặt, bí da.

Vậy cùng tìm hiểu liệu trình phục hồi da sau peel chuẩn y khoa sau 7 ngày cùng dược mỹ phẩm PageOne nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc ngay dưới đây nhé!

Gel rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5

Peel da xong, làn da cần được làm sạch nhưng phải dịu nhẹ và được "nâng niu" đúng cách. Gel rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5 chính là "người hùng" giúp da bạn hồi phục thần tốc, trở nên căng mịn, rạng rỡ sau vài ngày.

Không chỉ dừng lại ở bước làm sạch sâu mà dịu nhẹ cho làn da sau peel. Mà PageOne Cleansing Gel Purifying With B5 còn hỗ trợ phục hồi làn da hoàn hảo nhờ công thức kết hợp chiết xuất hoa cúc, lá trà xanh, rau má, HA và vitamin B5. Bộ dưỡng chất thiên nhiên này nhẹ nhàng cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm, tế bào chết mà hoàn toàn không gây kích ứng, an toàn với cả làn da mỏng manh sau peel. Sản phẩm còn bổ sung độ ẩm ẩm với độ pH lý tưởng, giữ da mọng nước hạn chế tình trạng da bong tróc sau peel. Đặc biệt, công thức không cồn, không paraben đảm bảo an toàn, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da yếu yếu sau trị liệu.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/gel-rua-mat-page-one-cleansing-gel-purifying-with-b5.html

Serum PageOne Hydrating B5 Liposome – Bí kíp phục hồi da sau peel đỉnh cao

Bạn vừa peel da và đang tìm "trợ thủ" để cấp ẩm và phục hồi làn da nhanh chóng tươi trẻ trở lại? Serum PageOne Hydrating B5 Liposome được mệnh danh là "liều thuốc" phục hồi thần tốc sau 7 ngày. Không chỉ cấp ẩm tức thì còn tái tạo làn sóng da sau peel, giúp bạn tự tin khỏe mặt mộc với làn da sáng khoẻ, rạng rỡ sau vài tuần.

Sức mạnh của serum PageOne Hydrating B5 Liposome nằm ở công thức Exosome và Liposome tiên tiến, kết hợp 5 loại Hyaluronic Acid, vitamin B5 (Panthenol), Ceramide và Adenosine. Các hoạt chất "xịn sò" này hoạt động như một "máy cấp ẩm" siêu tốc, làm dịu làn sóng da khô nhanh, bong tróc sau peel, mang lại cảm giác mọng nước, mềm mịn tức thì. Hơn thế, PageOne Hydrating B5 Liposome thúc đẩy sinh tế bào, làm mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi, giúp da căng trẻ, rạng rỡ như vừa "trẻ lại 5 tuổi". Đặc biệt, sản phẩm nói không chứa cồn, không kích ứng, an toàn cho cả làn da yếu, nhạy cảm. Kết cấu hoàn hảo tinh chất mỏng nhẹ nên thẩm thấu tức thì, không gây nhờn rít hay làm bưng bít lỗ chân lông.





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 33% tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/serum-cap-am-va-phuc-hoi-da-ton-thuong-page-one-hydrating-b5-liposome.html

Mặt nạ dưỡng ẩm chuyên sâu PageOne Vitamin B5 Recovery Mask

Bên cạnh việc sử dụng gel sửa mặt PageOne để làm sạch và serum B5 PageOne cấp ẩm, phục hồi. Thì các bạn đừng quên đắt mặt nạ PageOne Vitamin B5 Recovery Mask. Đây cũng được xem là "vị cứu tinh" cho làn da sau peel với khả năng dưỡng ẩm và phục hồi cực đỉnh.

Với bảng thành phần vitamin B5 (Panthenol), sự kết hợp của Sodium Hyaluronate và 4 loại Hyaluronic Acid, Niacinamide… PageOne Vitamin B5 Recovery Mask hút độ ẩm từ bên ngoài môi trường và bổ sung trực tiếp cho làn da khô ráp sau peel trở nên căng mịn, tươi mới rạng ngời và tràn đầy sức sống.

Mặt nạ PageOne còn giúp làm dịu kích ứng tức thì, giảm mẩn đỏ mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da nhạy cảm sau peel, lăn kim hay laser. Nhờ vào công thức hoàn hảo, mặt nạ PageOne còn kiểm soát lượng dầu nhờn, thu nhỏ chân lông và ngăn ngừa mụn đầu đen. PageOne Vitamin B5 Recovery Mask cũng kích thích sản sinh collagen và elastin giúp tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn, mang đến làn da săn chắc, trẻ trung và rạng rỡ tự nhiên.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/mat-na-duong-am-phuc-hoi-chuyen-sau-pageone-recovery-mask-vitamin-b5-hydrating.html

4. Quay lại quy trình chăm sóc da sau 7-14 ngày

Sau 7 - 14 ngày da đã hồi phục khoảng 90%, đủ sức khỏe để quay lại quy trình chăm sóc da thường nhật.

Tiếp tục duy trì làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ.

Có thể bổ sung serum hoặc kem dưỡng để nuôi dưỡng sâu hơn nhưng tránh các sản phẩm chứa hoạt chất như retinol hoặc AHA trong 1-2 tuần tiếp theo.

Uống đủ nước, ăn thực phẩm giàu vitamin để hỗ trợ sức khỏe tốt từ bên trong.

Peel da là bước khởi đầu cho làn mới da khoẻ đẹp. Nhưng các bạn cần biết phục hồi da sau peel đúng cách mới là chìa khóa để sở hữu vẻ đẹp lâu dài. Với quy trình chuẩn phục hồi da sau peel chuẩn y khoa cùng bộ sản phẩm PageOne, bạn sẽ sớm sở hữu làn da khỏe mạnh, căng bóng sau 7 ngày. Nhớ là các bạn nên tìm mua các sản phẩm dược mỹ phẩm PageOne tại nhà phân phối chính hãng uy tín, hàng đầu tại Việt Nam thôi nhé. Một trong những nhà phân phối PageOne chính hãng và chính thức đã được uỷ quyền tại Việt Nam là PageOne Việt Nam. Không chỉ cam kết hàng chính hãng mà PageOne Việt Nam còn có nhiều ưu đãi dành cho các bạn khi trải nghiệm mua hàng tại đây.