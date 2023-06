Phục hồi giải quyết nguồn tin báo tội phạm liên quan 2 nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ngày 2.6, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra 2 quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quyết định tạm đình chỉ vào năm 2021 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên.

Trong đó một nguồn tin tố giác tội phạm đối với ông Lê Văn Trúc, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, sai phạm trong việc cho phép khai thác khoáng sản tại khu vực cấm (rừng đặc dụng) để thực hiện dự án khai thác khoáng sản phục vụ thi công hầm đường bộ Đèo Cả tại xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa (Phú Yên).

Nguồn tin tố giác tội phạm thứ hai là đối với ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, và ông Lê Văn Trúc, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, sai phạm trong việc cho phép Công ty New City phá rừng phòng hộ trái pháp luật để thực hiện dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.