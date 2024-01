Phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi

Bị tố cáo liên quan vụ thông thầu

Ngày 2.1.2024, theo tài liệu PV Thanh Niên thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định này được Cơ quan CSĐT gửi cho Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 1.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi có thông báo về việc tiếp nhận tố giác về tội phạm. Trong nội dung tố giác nêu: "Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi, có hành vi vi phạm trong quản lý nhà nước từ năm 2017 đến ngày 1.7.2022 đối với 36 nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng dưới 40 tỉ đồng". Căn cứ các quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý và giải quyết đơn tố giác này.

Tháng 5.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác về tội phạm. Theo đó, trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ Quảng Ngãi (nay là Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi, thuộc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi), Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ H.V., do ông N.T.V làm giám đốc, có hành vi thông thầu với các đơn vị tham gia dự thầu, đơn vị báo giá và gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu nhằm mục đích trúng thầu gói thầu trên. Hành vi sai phạm của ông N.T.V và các cá nhân liên quan có dấu hiệu của tội phạm.

Để có căn cứ xác định thiệt hại ngân sách nhà nước trong việc thực hiện gói thầu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu định giá tài sản đối với các máy móc, thiết bị của gói thầu. Do đó, ngày 4.5.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc này.

Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị tố cáo

Ngày 14.12.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận định giá tài sản gói thầu trên. Theo đó, tổng giá trị tài sản thuộc gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ Quảng Ngãi (thời điểm định giá năm 2018) là gần 2 tỉ đồng.

Căn cứ bản kết luận định giá tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định phục hồi điều tra theo tố giác về tội phạm của một công dân đối với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi, có hành vi sai phạm trong quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mua sắm trang thiết bị máy móc cho Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ Quảng Ngãi.



Như Thanh Niên đã thông tin, trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ngãi, liên tục bị tố cáo và Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc kiểm tra, xác minh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả phát hiện ông Thành liên quan đến nhiều vi phạm, sai sót trong điều hành, quản lý, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.