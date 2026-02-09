Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu: Điểm hẹn thưởng trà giữa lòng phố cổ Hà Nội

Không gian thưởng thức trà Việt được chăm chút tinh tế, hoạt động trải nghiệm mang đậm giá trị văn hóa, menu thức uống đa dạng… hứa hẹn đây sẽ là điểm hẹn mới cho những ai yêu trà và cà phê giữa nhịp sống phố cổ.

Khai trương Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu - cửa hàng flagship đầu tiên tại Hà Nội

Việc khai trương cửa hàng trọng điểm (flagship) Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu không chỉ tạo nên một điểm đến mới trên bản đồ trải nghiệm trà - cà phê tại Hà Nội, mà còn ghi nhận sức hút rõ nét của thương hiệu này sau giai đoạn tái định vị thương hiệu, nâng cấp toàn diện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Trải nghiệm thương hiệu trà Việt gần 60 năm tuổi giữa lòng phố cổ

Tọa lạc tại số 82 Hàng Điếu - khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội, Phúc Long Dragon được phát triển theo mô hình flagship với quy mô 5 tầng, mang đến nhiều lớp trải nghiệm khác nhau, phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng. Không gian được phân tầng linh hoạt, từ khu vực nhộn nhịp ở tầng trệt, không gian rộng thoáng phù hợp cho cuộc gặp gỡ kết nối, đến các khu yên tĩnh dành cho làm việc, thư giãn và sân thượng hướng ra view phố cổ.

Phúc Long Dragon thu hút giới trẻ đến trải nghiệm trong những ngày đầu khai trương

Thiết kế của flagship này được xây dựng dựa trên cảm hứng văn hóa Hà Nội, với vật liệu tự nhiên, tông màu ấm kết hợp màu xanh đặc trưng Phúc Long và sắc cam Terracotta - màu đất nung, cùng các họa tiết thủ công Việt Nam. Ngay lối vào, quầy bánh của cửa hàng thu hút ánh nhìn khi được trưng bày trên gốm sứ men Bát Tràng, gợi nét thủ công truyền thống Việt, hay các dòng trà nguyên bản đóng gói và sản phẩm dành riêng cho Phúc Long Dragon đã tạo dấu ấn về một không gian thưởng trà được đầu tư bài bản.

Cách bài trí không gian này tạo nên điểm nhấn giao thoa giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, thu hút đông đảo khách thủ đô đến trải nghiệm, check-in trong ngày khai trương, đưa Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu trở thành điểm đến được quan tâm tại Hà Nội. Các thức uống từ thương hiệu quen thuộc như trà sữa Phúc Long, trà Lucky Tea, trà Đào, hay cà phê truyền thống tiếp tục ghi nhận sức hút, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm không gian và chất lượng sản phẩm cốt lõi của thương hiệu.

Giới trẻ thủ đô checkin cửa hàng Phúc Long với view cực chill tại phố cổ Hà Nội

Cùng với đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm trong dịp khai trương như "Nghe lá trà kể chuyện", booth chụp ảnh, đêm nhạc acoustic và buổi chia sẻ chuyên sâu về trà do chuyên gia Phúc Long dẫn dắt đã mang đến không khí văn hóa, thư giãn giữa nhịp sống hiện đại.

Hành trình làm mới thương hiệu đến tăng trưởng

Sức hút của flagship Hàng Điếu không phải là câu chuyện riêng lẻ của một sự kiện khai trương, mà phản ánh những chuyển biến tích cực của Phúc Long. Sau giai đoạn làm mới hình ảnh thương hiệu từ tháng 8.2025, Phúc Long tập trung đồng bộ vào chất lượng sản phẩm, menu, quy trình phục vụ và trải nghiệm tại cửa hàng, nhằm đáp ứng tốt hơn kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Doanh thu Phúc Long năm 2025 đạt 1.891 tỉ đồng, tăng gần 17% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỉ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ, với biên lợi nhuận vượt 10%. Đây là kết quả cao nhất kể từ khi thương hiệu gia nhập hệ sinh thái Masan, cho thấy hiệu quả từ chiến lược nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ toàn diện.

Quầy bánh đa dạng và được trưng bày trên gốm sứ men Bát Tràng

Bên cạnh các chỉ số tài chính, Phúc Long cũng ghi nhận phản hồi tích cực từ khách hàng về chất lượng đồ uống, sự đồng nhất trong hương vị, thái độ phục vụ và không gian cửa hàng. Tại Hà Nội, nơi văn hóa thưởng trà gắn liền với sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc, các không gian được đầu tư kỹ lưỡng như flagship Hàng Điếu giúp khách hàng không chỉ "uống trà" mà còn "trải nghiệm trà" theo cách gần gũi với nhịp sống đô thị hiện đại.

Tiếp nối câu chuyện Trà Việt cho giá trị thương hiệu dài hạn

Việc ra mắt flagship Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu được xem là minh chứng cho chiến lược đầu tư chiều sâu của Phúc Long tại các thị trường trọng điểm. Thay vì mở rộng nhanh về số lượng, thương hiệu lựa chọn phát triển những không gian mang tính biểu tượng, nơi trải nghiệm được đặt ở vị trí trung tâm và gắn liền với câu chuyện văn hóa trà Việt.

Phúc Long Dragon hứa hẹn trở thành điểm hẹn check-in của giới trẻ Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

Năm 2026, Phúc Long tiếp tục định hướng phát triển đồng bộ sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu, gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đưa trà Việt đến gần hơn với đời sống đô thị hiện đại. Mỗi ly trà được chăm chút từ nguyên liệu, quy trình pha chế đến chất lượng phục vụ, hướng tới trải nghiệm đồng nhất trên toàn hệ thống.

Hiện Phúc Long có 29 cửa hàng tại Hà Nội trên tổng số gần 240 cửa hàng trên toàn quốc, với các không gian được nghiên cứu kỹ lưỡng, thiết kế để hài hòa cùng văn hóa và nhịp sống địa phương. Flagship Phúc Long Dragon 82 Hàng Điếu không chỉ là một cửa hàng mới, mà còn là cách Phúc Long tiếp tục kể câu chuyện thương hiệu - nơi trà Việt được gìn giữ, làm mới và lan tỏa trong đời sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt Nam.