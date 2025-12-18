Phúc Long Real, Solia Group hợp tác phân phối chiến lược phân khu Apollo By The Solia

Sự kiện có sự đồng hành của đơn vị tư vấn chiến lược và triển khai CASA Holdings, cùng hơn một nghìn chuyên viên kinh doanh đến từ hơn bốn mươi đại lý trên thị trường, tạo nên một trong những lễ ra quân sôi động và quy mô bậc nhất thời điểm cuối năm.

Dấu ấn từ sự kiện Kick-Off trên du thuyền 5 sao

Với cách tổ chức sáng tạo và đẳng cấp, lễ ra quân Apollo By The Solia mang đến trải nghiệm khác biệt cho toàn bộ hệ thống phân phối. Sự kiện đồng thời truyền tải thông điệp về giai đoạn phát triển mới của The Solia - khu đô thị 20,5 ha toạ lạc trên trục Vành Đai 4, sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, hệ tiện ích đồng bộ và định hướng kiến tạo cộng đồng nhân văn, lối sống sinh thái ven sông chất lượng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Minh Thắng - Giám Đốc Điều Hành CASA Holdings, nhấn mạnh:

"Sự xuất hiện của Apollo By The Solia đánh dấu bước chuyển mình của khu vực vệ tinh phía Tây Nam TP.HCM. Chúng tôi tin rằng với chiến lược triển khai đồng bộ và mạng lưới phân phối mạnh mẽ, Apollo sẽ trở thành sản phẩm dẫn dắt thị trường, mang đến những giá trị sống khác biệt cho cư dân tương lai".

Đại diện đơn vị phân phối chiến lược, Bà Bạch Ngọc Hồng Điệp - Tổng Giám Đốc PHÚC LONG REAL, chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và sự chuẩn bị bài bản của Solia Group cho phân khu Apollo. Việc đồng hành phân phối là sự khẳng định niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của dự án. Chúng tôi cam kết triển khai chuyên nghiệp, tận tâm và đưa Apollo By The Solia tiếp cận đúng tệp khách hàng, đúng giá trị".

Apollo By The Solia - bộ sưu tập sản phẩm chiến lược

Phân khu Apollo sở hữu vị trí chiến lược tại mặt tiền Vành Đai 4, kết nối trực tiếp TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm. Tại đây, Solia Group giới thiệu bộ sản phẩm chủ lực gồm: Đất nền, nhà giãn xây, nhà phố shophouse và đặc biệt là nhà phố vườn Gardenia - phiên bản giới hạn gồm 86 căn nhà phố vườn độc bản sở hữu hồ bơi riêng, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Nhờ khả năng kết nối liên vùng, pháp lý rõ ràng và biên độ tăng trưởng hấp dẫn, Apollo By The Solia được đánh giá phù hợp cả cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Bước khởi đầu cho chiến dịch bứt tốc

Sự kiện Kick-Off khép lại với dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược triển khai của Solia Group và CASA Holdings. Việc ký kết hợp tác chiến lược này đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra kỳ vọng về một chiến dịch phân phối bứt tốc và hiệu quả trong giai đoạn cuối năm 2025.