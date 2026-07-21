Phúc Sinh ra mắt Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu

Sáng 21.7, Công ty cổ phần Phúc Sinh Đắk Nông (thuộc Tập đoàn Phúc Sinh) chính thức tổ chức lễ ra mắt dự án Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông tại tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là nhà máy thứ 7 trong hệ thống của Tập đoàn Phúc Sinh, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển vùng nguyên liệu, được định hướng trở thành trung tâm chế biến nông sản hiện đại quy mô lớn của khu vực Tây nguyên. Trung tâm sẽ tập trung sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê, hồ tiêu, các mặt hàng nông sản, góp phần chuyển dịch từ mô hình nguyên liệu sang sản phẩm chế biến chất lượng cao từ vùng nguyên liệu bền vững. Theo kế hoạch, trung tâm sẽ hoàn thành xây dựng vào quý 1/2027 và đặt mục tiêu đạt doanh thu nghìn tỉ trong giai đoạn 2027 - 2028.

Ra mắt Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông ẢNH: PHÚC SINH

Trước lễ ra mắt dự án, Phúc Sinh và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết thành công khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD (tương đương khoảng 384 tỉ đồng). Khoản tài trợ sẽ được đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông. Việc FMO - một định chế tài chính phát triển của châu Âu với quy trình thẩm định nghiêm ngặt quyết định đồng hành cùng Phúc Sinh không chỉ thể hiện niềm tin vào năng lực tài chính và quản trị của doanh nghiệp, mà còn ghi nhận những nỗ lực của Phúc Sinh trong việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Khoản đầu tư này sẽ giúp Phúc Sinh mở rộng năng lực sản xuất, gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là châu Âu. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để Phúc Sinh bước vào giai đoạn phát triển mới trong năm kỷ niệm 25 năm thành lập, tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng các trung tâm chế biến nông sản hiện đại mang tầm khu vực.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh, chia sẻ: Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và vùng nguyên liệu rộng lớn. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và xây dựng được những thương hiệu nông sản mạnh trên thị trường quốc tế. Trung tâm sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người dân, đồng thời mang đến tư duy sản xuất hiện đại, quản trị hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi mong muốn nơi đây sẽ phát triển không thua kém các trung tâm nông nghiệp tiên tiến của Việt Nam cũng như các thành phố nổi tiếng trên thế giới như Hà Lan hay Hamburg (Đức) về lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản.