Phúc thẩm vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư Phước Kiển và Ven Sông

Theo kế hoạch, ngày mai (6.3), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng 9 đồng phạm bán rẻ 2 dự án: khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) và Ven Sông (P.Tân Phong, Q.7).

Vụ án có tới 9/10 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Tất Thành Cang không kháng cáo. Công ty Quốc Cường Gia Lai kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm cho nhận lại hơn 16,9 tỉ đồng trong dự án khu dân cư Phước Kiển.

Về dự án khu dân cư Ven Sông, Công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị được tiếp nhận phần đất còn lại từ việc chuyển nhượng 45% vốn góp của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt Công ty Tân Thuận). Từ đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai sẽ nộp bổ sung phần chênh lệch giá.



Bị cáo Trần Công Thiện NHẬT THỊNH

Ngoài ra, Viện KSND TP.HCM còn kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại tài sản của nhà nước bị thất thoát là hơn 735 tỉ đồng, chứ không phải hơn 207 tỉ đồng như cấp sơ thẩm tuyên.

Lý do kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, theo hướng xác định thời điểm thất thoát tài sản nhà nước trong vụ án thực tế là số tiền nhà nước bị thất thoát cho đến khi được ngăn chặn (tức thời điểm Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án).

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 10.3.

Theo hồ sơ, bị cáo Trần Công Thiện (Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) ký văn bản đề nghị Thành ủy TP.HCM chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ phần diện tích đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông.

Còn bị cáo Tất Thành Cang bút phê "đồng ý" vào dự án khu dân cư Phước Kiển mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

Công ty Tân Thuận có 100% vốn nhà nước, thuộc Ban Tài chính quản trị Thành ủy TP.HCM (nay là Văn phòng Thành ủy). Năm 2000, Công ty Tân Thuận được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Phước Kiển, tổng diện tích hơn 500.000 m2. Tuy nhiên, hết năm 2013, doanh nghiệp này mới đền bù được 324.000 m2.

Dự án khu dân cư Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM ĐỘC LẬP

Năm 2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư hoặc xin nhận chuyển nhượng 100 % dự án khu dân cư Phước Kiển. Năm 2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ số đất trên cho Công ty Quốc Cường Gia Lai và nhận 374 tỉ đồng.

Cuối năm 2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng khu đất cho Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định. Hợp đồng chuyển nhượng sau đó bị hủy bỏ.

Ngoài ra, tại dự án khu dân cư Ven Sông, cũng trong năm 2017, bị cáo Trần Công Thiện ký hợp đồng với Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng một phần dự án với giá 20 triệu đồng/m2.

Hồi tháng 10.2022, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, nhận định các bị cáo gây thất thoát cho nhà nước tại dự án khu dân cư Ven Sông là 52 tỉ đồng; dự án khu dân cư Phước Kiển hơn 154 tỉ đồng. Tổng thiệt hại hơn 207 tỉ đồng.

Từ đó, tòa tuyên bị cáo Tất Thành Cang 6 năm tù về tội "vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Tổng hợp với bản án 8 năm 6 tháng tù trong vụ sai phạm bán rẻ cổ phần tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), tòa buộc bị cáo chấp hành chung 2 bản án là 14 năm 6 tháng tù.

Cùng về tội danh trên, Trần Công Thiện bị phạt 13 năm tù. Tổng hợp hình phạt trong vụ sai phạm tại Sadeco, tòa buộc bị cáo chấp hành chung 2 bản án là 26 năm tù...