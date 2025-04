Phụng Hiệp: Vượt khó, phát triển căn cơ

Huyện Phụng Hiệp là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Hậu Giang. Vùng đất này trong chiến tranh bị bom cày đạn xới và nay phải nỗ lực vượt bậc để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, Phụng Hiệp liên tục vượt khó, giành nhiều thắng lợi.

Lãnh đạo Huyện ủy Phụng Hiệp làm việc với cán bộ cơ sở Ảnh: Lê Đĩnh

Kinh tế phát triển khá ổn định

Huyện ủy Phụng Hiệp đã có báo cáo quý 1/2025 và cho biết Tết Ất Tỵ 2025, bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, họp mặt mừng Đảng, mừng xuân, toàn huyện còn vận động nhiều nguồn được gần 30.000 phần quà, trị giá hơn 12,3 tỉ đồng trao tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vui xuân an bình.

Theo ông Tống Hoàng Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy được chỉ đạo quyết liệt đảm bảo theo yêu cầu. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp phù hợp. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên theo đúng quy định.

Ông Tống Hoàng Khôi (giữa) trao khen thưởng Ảnh: Lê Đĩnh

"Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có bước chủ động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát triển khai thực hiện đúng tiến độ. Công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng, tranh thủ được nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ làm cầu giao thông nông thôn, tặng quà, xây dựng nhà ở cho các đối tượng yếu thế. Các công trình, phần việc ngày càng được quan tâm hơn về chất lượng, hiệu quả đã tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong nhân dân…", ông Tống Hoàng Khôi thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Phụng Hiệp, cho biết quý 1/2025, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới trong quản lý, điều hành. Công tác sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị đã góp phần giảm bớt đầu mối trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Kinh tế phát triển khá ổn định. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ tiếp tục vươn lên. Công tác thu thuế nội địa, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp từng bước đáp ứng nhu cầu cho nhân dân. Nhiều ngày lễ, sự kiện được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, tạo được niềm tin và phấn khởi trong nhân dân. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Ông Trương Minh Kiêm (thứ 2 từ trái qua) trao quyết định liên quan công tác cán bộ Ảnh: Duy Khánh

8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo ông Trương Minh Kiêm, Chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp, những tháng đầu năm nay, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tích cực phối hợp kiểm tra hệ thống kênh, đê bao cống đập, theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn, quản lý, vận hành các cống thủy lợi, để ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ nước tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Quý 1/2025, toàn huyện có tổng giá trị sản xuất đạt 2.689 tỉ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó các lĩnh vực (nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ) đều đạt tỷ lệ khả quan. Quý 1 vừa qua, Phụng Hiệp có 2 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số lên 66 hợp tác xã (59 hợp tác xã nông nghiệp và 7 hợp tác xã phi nông nghiệp) và có 170 tổ kinh tế hợp tác.

Đến nay, H.Phụng Hiệp có 8/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Phương Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao nhằm đảm bảo việc công nhận các xã đạt chuẩn theo kế hoạch đã đề ra.

Sản phẩm OCOP 4 sao của Cơ sở Út Tây Ảnh: Quang Minh Nhật

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), H.Phụng Hiệp hiện có 53 sản phẩm được công nhận, trong đó 23 sản phẩm đạt 3 sao, 27 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 5 sao. Liên quan lĩnh vực OCOP, các đơn vị tiêu biểu như Cơ sở sản xuất rượu thủ công Út Tây (ấp Tân Long A, xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp), Hợp tác xã Kỳ Như (ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, H.Phụng Hiệp) đã có sản phẩm OCOP đạt 5 sao quốc gia được người tiêu dùng gần xa đánh giá cao…