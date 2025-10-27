Phước Đông New City: Biểu tượng an cư - sinh lời - truyền đời bền vững

Nền tảng an cư cho mọi gia đình

Khi giá bất động sản tại các đô thị lớn vẫn chưa hạ nhiệt, làn sóng dịch chuyển ra các tỉnh vệ tinh ngày càng rõ nét. Người dân tìm đến những khu vực có mức giá “dễ thở” hơn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và cơ hội an cư ngày càng rộng mở.

Ra đời giữa xu hướng đó, Phước Đông New City (KDC Thuận Lợi) giai đoạn 2 mang sứ mệnh kiến tạo nền tảng an cư cho mọi gia đình, nơi chất lượng sống và khả năng chi trả được cân bằng một cách hài hòa.

Nhà phố Phước Đông New City là nền tảng an cư vững chắc Ảnh: Minh Phúc Land

Điểm khác biệt của dự án nằm ở pháp lý hoàn chỉnh, sổ hồng riêng từng căn, cho phép người mua công chứng sang tên, nhận nhà hoàn thiện và dọn vào ở ngay. Với mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn, cư dân chỉ cần thanh toán trước 30% (tương đương 456 triệu đồng). Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay 70-80% trong 30 năm, ân hạn gốc 24 tháng, tạo điều kiện tối đa cho các gia đình trẻ sớm sở hữu mái ấm.

Hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ gồm công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, trường học, hồ cảnh quan… mang đến không gian sống xanh và tiện nghi. Trong bán kính ngắn, cư dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và việc làm.

Giá trị thật, sinh lời thật

Phước Đông New City được đánh giá cao bởi khả năng sinh lời kép khi vừa mang lại giá trị cho thuê, vừa gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Nằm ngay “trái tim” KCN Phước Đông (Trảng Bàng, Tây Ninh), dự án hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu ở thực của hơn 80.000 lao động và chuyên gia. Đặc biệt, chủ đầu tư còn hỗ trợ cho thuê lại với mức 7–9 triệu đồng/tháng trong 12 tháng, giúp nhà đầu tư có dòng tiền ngay trong năm đầu. Một bất động sản có thể tự chi trả chi phí vay và mang lại thu nhập ngay từ năm đầu là yếu tố khiến nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Dự án nằm ngay “trái tim” KCN Phước Đông Ảnh: Minh Phú Land

Sở hữu vị trí mặt tiền ĐT782, liền kề ĐT784, dự án kết nối nhanh đến Trảng Bàng, Phước Thạnh, Đức Hòa và cửa khẩu Mộc Bài. Khu vực cũng đang đón làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ với cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Bắc - Nam phía Tây, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cùng dự án mở rộng QL22, sân bay Tây Ninh và Vành đai 3 dài hơn 76km. Những công trình này mở ra cánh cửa giao thương, đưa khu vực trở thành tâm điểm logistics, thương mại và du lịch.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa Ảnh: Minh Phú Land

Nhờ vậy, Phước Đông New City trở thành điểm kết nối chiến lược giữa khu công nghiệp và khu đô thị, tính thanh khoản cao và tiềm năng sinh lời bền vững.

Giả sử giá nhà khu vực tăng ở mức 10%/năm, nhà đầu tư vẫn có thể đạt lợi nhuận ròng khoảng 424 triệu đồng. Ở kịch bản lạc quan hơn là mức tăng 20%/năm, lợi nhuận có thể lên đến 795 triệu đồng.

Di sản truyền đời qua nhiều thế hệ

Giá trị của một dự án không chỉ nằm ở lợi nhuận ngắn hạn, mà còn ở khả năng trở thành tài sản truyền đời. Với sổ hồng riêng từng căn, Phước Đông New City mang lại sự an tâm khi dễ dàng chuyển nhượng, thừa kế hoặc khai thác lâu dài.

Dự án thu hút lượng lớn nhà đầu tư quan tâm Ảnh: Minh Phú Land

Thiết kế nhà phố hiện đại, tối ưu công năng, phù hợp cho cả 3 thế hệ cùng sinh sống, giúp chủ sở hữu vừa có thể ở, vừa khai thác kinh doanh hoặc cho thuê. Đây là hình thức tích lũy thông minh, giúp tài sản sống cùng thời gian và không ngừng gia tăng giá trị. Phước Đông New City xứng đáng được xem là “tài sản truyền đời”, nơi thế hệ hôm nay an cư, thế hệ sau kế thừa giá trị.

Dãy nhà phố được xây dựng hoàn thiện, trang bị nội thất cơ bản, người mua có thể dọn vào ở ngay Ảnh: Minh Phú Land

Theo chủ đầu tư Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phát triển Công ty CP đầu tư địa ốc Minh Phú, Phước Đông New City giai đoạn 2 ghi nhận lượng lớn giao dịch đặt cọc trong khoảng thời gian ngắn triển khai, với tỷ lệ khách hàng tái mua từ giai đoạn đầu tăng mạnh.

Trước sức nóng của dự án, chủ đầu tư chuẩn bị phân khu tiếp theo gồm 8 block nhà phố với hơn 400 sản phẩm dự kiến ra mắt trong tháng 11/2025, hứa hẹn tiếp tục tạo “cơn sóng mới” trên thị trường.

Thông tin liên hệ Phước Đông New City: Công ty CP Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)

Địa chỉ: Số 5 Đường Số 1, KDC CityLand, Phường Hạnh Thông, TP.HCM

Văn phòng đại diện: khu đô thị Phước Đông New City, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn/