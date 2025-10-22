Phước Đông New City: Sinh lời vượt trội với vốn từ 456 triệu đồng

Pháp lý rõ ràng, sản phẩm hoàn thiện

Theo chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG), Phước Đông New City được quy hoạch tỷ lệ 1/500 hoàn chỉnh, có sổ hồng riêng từng căn và pháp lý minh bạch. Giai đoạn 2 của dự án hiện cung cấp 75 căn nhà phố đã hoàn thiện nội thất, giá bán 1,9 tỉ đồng/căn, sẵn sàng bàn giao cho người mua.

Phước Đông New City là “điểm sáng” tại Trảng Bàng (Ảnh: Minh Phú Land). Ảnh: Minh Phú Land

Đặc biệt, chủ đầu tư áp dụng mức chiết khấu đến 15%, tương đương gần 200 triệu đồng, giúp giá thực tế chỉ còn khoảng 1,7 tỉ đồng (tương ứng hơn 1,8 tỉ đồng sau thuế). Đây là mức giá hiếm thấy đối với một căn nhà phố hoàn thiện, có sổ hồng riêng và hạ tầng đồng bộ.

Nhà phố được bàn giao ngay khi khách hàng “xuống tiền”

Phước Đông New City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị kiểu mẫu, với hệ thống tiện ích nội khu gồm công viên, hồ điều hòa, khu thể thao, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng và cửa hàng tiện ích… Việc hoàn thiện hạ tầng và tiện ích nội khu giúp dự án thu hút không chỉ nhà đầu tư mà cả những người có nhu cầu an cư thực tế.





Bài toán tài chính thông minh: Vốn nhỏ, sinh lời cao

Một trong những yếu tố khiến Phước Đông New City được chú ý là chính sách tài chính linh hoạt và đòn bẩy hiệu quả cho nhà đầu tư.

Phước Đông New City giai đoạn 2 thu hút lượng lớn nhà đầu tư

Người mua chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn nhà, tức khoảng 456 triệu đồng (sau khi áp dụng các ưu đãi), là có thể nhận nhà ở ngay. Phần còn lại được hỗ trợ vay 1,4 tỉ đồng trong 20 năm.

Với phương án này, giả định lãi suất cố định 6,7%/năm trong 2 năm đầu, khoản thanh toán hàng tháng gồm cả gốc và lãi chỉ khoảng 7,8 triệu đồng. Mức thanh toán này thấp hơn hoặc tương đương với mức giá thuê nhà phổ biến tại khu vực.

Đáng chú ý, chủ đầu tư còn cam kết thuê lại nhà 7-9 triệu đồng/tháng trong 12 tháng đầu, tương đương 84-108 triệu đồng/năm, giúp người mua có dòng tiền dương ngay từ năm đầu tiên mà không phải lo chi phí vay vốn.

Đây là mô hình đầu tư ít rủi ro, phù hợp với những người muốn vừa sở hữu tài sản thật vừa có dòng tiền ổn định.





Tiềm năng tăng giá mạnh

Phước Đông New City nằm ngay trung tâm Khu công nghiệp Phước Đông với hàng trăm doanh nghiệp FDI và khoảng 80.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân làm việc. Nhu cầu nhà ở, lưu trú, dịch vụ vì thế tăng nhanh, kéo theo giá bất động sản khu vực liên tục tăng trong những năm gần đây.

Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, giá nhà tại Tây Ninh trong đầu năm 2025 tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tiềm năng tăng giá là rất lớn. Theo chủ đầu tư, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 456 triệu đồng, nhà đầu tư có thể đạt tỉ suất lợi nhuận 93-417% chỉ sau 2 năm, tùy theo mức tăng giá.

Nếu giá nhà khu vực tăng 10%/năm, lợi nhuận ròng đạt khoảng 424 triệu đồng, nếu tăng 20%/năm, lợi nhuận có thể lên đến 795 triệu đồng. Với kịch bản tăng giá mạnh 50%, tỉ suất sinh lời có thể vượt 400% trên vốn tự có.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược của khu vực

Dự án còn đón đầu hạ tầng giao thông bứt phá. Nhiều tuyến cao tốc trọng điểm như Gò Dầu - Xa Mát, Bắc - Nam phía Tây và đặc biệt là TP.HCM - Mộc Bài đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thiện, các tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo sự liên kết đa vùng, mở rộng giao thương trong và ngoài nước, tạo đòn bẩy lớn cho giá trị bất động sản khu vực.

Nhà đầu tư “xuống tiền” sở hữu Phước Đông New City

Với những ưu thế vượt trội nói trên, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển dân cư và đầu tư từ TP.HCM sang các tỉnh vệ tinh ngày càng mạnh, dự án càng trở thành "điểm sáng". Minh chứng là chỉ trong thời gian ngắn, 79 căn của Phước Đông New City giai đoạn 1. Giai đoạn 2 vừa được mở bán cũng ghi nhận lượng lớn giao dịch đặt cọc, tỷ lệ tái mua từ giai đoạn đầu cũng đạt mức cao.

Phước Đông New City chính là dự án hội tụ đủ đòn bẩy tài chính và tiềm năng tăng trưởng vượt trội.