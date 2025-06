Phương án ứng phó với thời tiết bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Công điện dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thời tiết các vùng dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi.

Cụ thể, khu vực Bắc bộ nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào và giông rải rác; Trung bộ có nắng nóng cục bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông. Những điều kiện này có thể gây khó khăn cho công tác tổ chức thi, đặc biệt là ở các vùng có địa hình phức tạp, dễ xảy ra lũ quét, sạt lở hoặc ngập úng.



Lãnh đạo Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Để chủ động phòng ngừa rủi ro, giảm thiệt hại về người và tài sản, đồng thời bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết và duy trì liên lạc thường xuyên; thiết lập đầu mối liên lạc trực tiếp với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để kịp thời ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cần xây dựng và kích hoạt các phương án theo phương châm "4 tại chỗ" gồm: chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, gia cố điểm thi, phòng thi, hệ thống điện, nước, thoát nước để bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lớn, gió giật, nắng nóng; đồng thời, chuẩn bị kịch bản di dời hồ sơ, máy móc, đề thi, bài thi đến nơi an toàn; xây dựng điểm thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính không bảo đảm điều kiện do thiên tai.

Đồng thời, cần có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi trước, trong và sau kỳ thi, tránh ảnh hưởng bởi nước ngập, thời tiết nóng ẩm hay hỏa hoạn.

Công điện cũng đề nghị các địa phương bảo đảm an toàn cho cán bộ coi thi và thí sinh. Theo đó, địa phương cần có kế hoạch hỗ trợ đưa - đón thí sinh, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình phức tạp; thiết lập kênh thông tin giữa nhà trường, phụ huynh và thí sinh nhằm cập nhật kịp thời tình hình thời tiết và hướng dẫn di chuyển an toàn đến điểm thi; tổ chức hỗ trợ ăn, ở gần điểm thi cho cán bộ, thí sinh ở xa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Ngay sau khi mưa lớn hoặc thiên tai kết thúc, các điểm thi cần nhanh chóng tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn để bảo đảm an toàn, sạch sẽ, phòng ngừa dịch bệnh, sẵn sàng cho việc tổ chức thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25 - 28.6. Trong đó, ngày 25 thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, ngày 26 - 27.6 thí sinh làm bài thi các môn, ngày 28.6 dành để dự phòng.