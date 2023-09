Phương án xây hồ Ka Pét đã phù hợp?

Sẵn sàng tiếp thu

Phát biểu tại họp báo, ông Dương Văn An cho biết dự án hồ Ka Pét được Quốc hội có nghị quyết chấp thuận từ năm 2019. Đến tháng 6.2023, Quốc hội tiếp tục có nghị quyết chấp thuận bổ sung đầu tư dự án này. Kể từ đó đến nay chưa ghi nhận ý kiến phản ứng trái chiều nào về dự án. Tuy nhiên, đến ngày 4.9, có một tờ báo điện tử đưa tin nhấn mạnh đến việc dự án phải chuyển đổi 600 ha rừng thì xuất hiện ý kiến trái chiều trên không gian mạng.

Theo ông Dương Văn An, khu vực dự án là xã Mỹ Thạnh, 1 trong 2 xã vùng cao của H.Hàm Thuận Nam đang có tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô. Do vậy sự nghiên cứu, đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét được người dân mong chờ. Ông An cho biết sẵn sàng tiếp thu tất cả các ý kiến của báo chí. Nếu dự án này sai chỗ nào, chưa phù hợp ở đâu, sẵn sàng tiếp thu, điều chỉnh, chứ không bảo thủ, che chắn.