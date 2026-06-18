Phương Chay Quán: Ăn thanh lành - Sống an nhiên

Năm 23 tuổi, tôi bắt đầu làm quen với những bữa ăn chay. Không quy tắc, không ép buộc, tôi đến với thế giới chay đơn giản vì nhận ra rằng sau mỗi bữa ăn thanh đạm từ rau củ, nấm tươi, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm trí cũng bình yên hơn giữa những bộn bề cuộc sống.

Từ trải nghiệm rất thật ấy, một mong ước dần hình thành: Tạo nên một không gian ấm cúng, nơi mọi người có thể thưởng thức những món ăn ngon, sạch và tìm thấy sự thư thái sau những ngày tất bật.

Các món ăn của Phương Chay Quán giữ được hương vị tự nhiên và sự thanh lành ẢNH: H.P

Năm 2023, một cơ duyên đặc biệt đưa tôi đến mặt bằng đối diện chùa Quan Âm. Và Phương Chay Quán chính thức ra đời. Tại đây, chúng tôi mong muốn mang đến một góc nhìn mới về ẩm thực chay. Không đơn điệu hay gò bó, thực đơn được sáng tạo để phù hợp với nhiều đối tượng thực khách, đặc biệt là các bạn trẻ.

Bạn sẽ bất ngờ khi khám phá vị lẩu Tomyum chay chua cay đậm đà, các món mì cay, mì trộn chay hấp dẫn hay những phần salad thanh mát giàu dinh dưỡng. Tất cả đều được chế biến từ những nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng, giữ trọn hương vị tự nhiên và sự thanh lành trong từng món ăn.

Đến Phương Chay Quán, thực khách được thưởng thức những món ăn ngon, sạch trong không gian thư thái ẢNH: H.P

Điều làm chúng tôi hạnh phúc nhất chính là những nụ cười của thực khách. Đó là sự bất ngờ của người lần đầu thưởng thức món chay, là những cuộc gặp gỡ thân tình của bạn bè, hay những phút giây thư thái của các cô chú sau giờ lễ chùa. Phương Chay Quán không chỉ là nơi dùng bữa, mà còn là không gian để nghỉ ngơi, kết nối và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Nếu bạn đang tìm kiếm một góc nhỏ để vỗ về vị giác và tìm lại sự an yên sau những ngày dài tất bật, hãy ghé thăm Phương Chay Quán và cảm nhận dòng chảy an nhiên trong từng bữa ăn.

Địa chỉ: Hẻm 108/10, đường 30.4, phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

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