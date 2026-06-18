Phường Diên Hồng bứt phá sau sáp nhập

Không gian phát triển rộng mở

Phường Diên Hồng có diện tích tự nhiên hơn 26,7 km², dân số hơn 63.300 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 5,18%. Sau sáp nhập, địa phương không chỉ mở rộng quy mô hành chính mà còn tạo điều kiện để kết nối các nguồn lực phát triển.

Ông Đoàn Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, nhìn nhận: "Sáp nhập không đơn thuần là phép cộng về địa giới mà là sự mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới, nơi các lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, hạ tầng giao thông và tiềm năng kinh tế được kết hợp một cách hữu cơ để tạo ra động lực tăng trưởng thực sự. Phường Diên Hồng đã tích hợp được những lợi thế này sau sáp nhập".

Phố ẩm thực Diên Hồng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch, góp phần quảng bá ẩm thực cao nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm tại phường Diên Hồng ẢNH: D.H

Phường Diên Hồng nằm ở vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm hành chính - thương mại của đô thị Pleiku thông qua các trục giao thông huyết mạch như Nguyễn Văn Cừ (tỉnh lộ 664), Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn và nhiều tuyến liên khu vực. Đáng chú ý, dự án đường Nguyễn Văn Linh dài hơn 2,7 km, trong đó gần 1,2 km đi qua địa bàn phường, đang tăng cường khả năng kết nối liên vùng, đồng thời mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Một lợi thế khác của phường Diên Hồng là cấu trúc không gian đa dạng. Khu vực đô thị thuộc 3 phường cũ có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ và tiếp tục được đầu tư chỉnh trang hạ tầng. Trong khi đó, khu vực Diên Phú cũ còn quỹ đất lớn, địa hình phong phú với suối, thung lũng và vành đai nông - lâm nghiệp, tạo dư địa phát triển các dự án đô thị sinh thái, y tế, thể thao, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Kinh tế địa phương cũng được hỗ trợ bởi cụm công nghiệp Diên Phú rộng hơn 41 ha với 32 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực Diên Phú cũ hiện có hơn 756 ha diện tích gieo trồng. Địa phương đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ cà phê bền vững trên diện tích 252,1 ha với 74 hội viên tham gia, cùng nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao giá trị nông sản và ổn định thu nhập cho người dân vùng ven đô.

Bên cạnh đó, phường tập trung nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo của tỉnh, tạo lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với các giá trị văn hóa, lịch sử như: di tích Nhà lao Pleiku, công viên Diên Hồng, hệ thống cơ sở tôn giáo và các làng đồng bào dân tộc truyền thống, địa phương có điều kiện phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc địa phương.

Phường Diên Hồng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, hướng tới xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp ẢNH: D.H

Kinh tế đêm tạo điểm nhấn mới

Ban ngày, Diên Hồng là địa bàn sôi động với gần 3.700 cơ sở kinh doanh cá thể và 653 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú và ăn uống. Khi đêm xuống, sức sống kinh tế tiếp tục được nối dài nhờ sự xuất hiện của phố ẩm thực Diên Hồng.

Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, khu phố này đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Nằm trên khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú, nơi từng là bến xe lam cũ gắn với hoạt động giao thương của Pleiku nhiều năm trước, phố ẩm thực được đầu tư đồng bộ về hạ tầng với mái che di động, hệ thống điện nước, cổng trang trí, khu biểu diễn nghệ thuật và không gian đi bộ.

Toàn khu có 73 lô và ki ốt, gồm 19 ki ốt kinh doanh sản phẩm lưu niệm, OCOP và 54 gian hàng ẩm thực. Nhiều món ăn đặc trưng như phở 2 tô, các món nướng, đồ ăn vặt và đặc sản địa phương đang thu hút đông đảo thực khách.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra dự án Công viên hồ Diên Hồng, ở phường Diên Hồng ẢNH: KIM LOAN

"Phố ẩm thực Diên Hồng mở ra với mong muốn kiến tạo kinh tế đêm, tạo điểm nhấn và giới thiệu ẩm thực, văn hóa đặc sắc của cao nguyên đến với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là không gian kinh doanh tập trung, tạo điều kiện cho các hộ buôn bán nhỏ nâng cao hiệu quả hoạt động và thu nhập", ông Nguyễn Tuấn Quang, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, nói.

Theo định hướng của địa phương, phố ẩm thực sẽ tiếp tục được phát triển thành không gian sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa và trải nghiệm du lịch về đêm, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm đang được nhiều đô thị quan tâm phát triển.

Từ một địa phương được mở rộng sau sáp nhập, Diên Hồng đang từng bước định hình vai trò của một đô thị đa chức năng. Nơi đây vừa là trung tâm thương mại - dịch vụ, vừa có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, đồng thời giữ vai trò kết nối giữa khu vực trung tâm Pleiku trước đây với các vùng phụ cận.

Những tuyến phố thương mại mới, các khu vực dự kiến phát triển đô thị tại Diên Phú cũ hay ánh đèn nhộn nhịp của phố ẩm thực Diên Hồng mỗi đêm đang cho thấy những chuyển động tích cực của địa phương. Sau sáp nhập, Diên Hồng không chỉ mở rộng quy mô mà còn từng bước tạo dựng động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.