Phường Hòa Cường: Khơi dậy bản sắc riêng để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch

Với lợi thế về hạ tầng đồng bộ, không gian đô thị năng động cùng những di sản văn hóa đặc sắc, địa phương đang hướng đến mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch mang bản sắc riêng, góp phần tạo thêm sức hút cho thành phố bên sông Hàn.

Thời gian qua, phường Hòa Cường trở thành một trong những khu vực phát triển sôi động của Đà Nẵng. Trên địa bàn tập trung nhiều công trình văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí lớn như Quảng trường 29.3, Phố đi bộ Bạch Đằng, Cung thể thao Tiên Sơn, Cung Thiếu nhi thành phố, Chợ đêm Helio… cùng nhiều tuyến phố thương mại nhộn nhịp. Các không gian công cộng xanh, tuyến đường dạo bộ Thăng Long hay Công viên Thanh niên cũng góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách. Đặc biệt, chợ đầu mối Hòa Cường là một trong những trung tâm giao thương nông sản, thực phẩm lớn của TP.Đà Nẵng. Mỗi ngày, khu chợ đón hàng trăm lượt thương lái, phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nhiều địa phương, tạo nên không khí mua bán sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thành phố.

Không chỉ sở hữu diện mạo đô thị hiện đại, phường Hòa Cường còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử quý báu. Tiêu biểu là Đình làng Nại Nam, một trong những ngôi đình cổ còn khá nguyên vẹn giữa lòng thành phố. Được xây dựng từ năm 1905, Đình làng Nại Nam mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn với mái ngói âm dương, các họa tiết trang trí tinh xảo và hệ thống chạm khắc công phu do nghệ nhân làng mộc Kim Bồng thực hiện. Không chỉ có giá trị kiến trúc nghệ thuật, đình làng Nại Nam còn gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1999, công trình được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Diện mạo đô thị hiện đại cùng lợi thế ven sông Hàn đang tạo động lực để P.Hòa Cường phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm mang bản sắc riêng ẢNH: H.C

Từ nền tảng văn hóa lâu đời ấy, phường Hòa Cường đang tích cực xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng để vừa bảo tồn giá trị truyền thống vừa tạo động lực phát triển du lịch. Địa phương tiếp tục duy trì Lễ hội đình làng Nại Nam, nghiên cứu tổ chức lễ hội thả diều thường niên và xây dựng kho dữ liệu văn hóa - lịch sử số nhằm quảng bá hình ảnh địa phương theo hướng hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật trong mùa hè năm nay là Cuộc thi trình diễn Lân - Sư - Rồng Hòa Cường - Đà Nẵng mở rộng năm 2026, được tổ chức tại khu vực Vòng Bán Nguyệt và Phố đi bộ Bạch Đằng nối dài từ ngày 30.6.2026 đến 4.7.2026, thu hút hơn 20 đội thi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài. Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như phố ẩm thực, gian hàng OCOP, trò chơi dân gian, tô tượng lân mini và vẽ mặt nạ ông Địa. Với lợi thế không gian ven sông Hàn, nằm gần cầu Rồng và cầu Nguyễn Văn Trỗi, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch đêm, kinh tế đêm, đồng thời quảng bá hình ảnh một Hòa Cường năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa trong lòng TP.Đà Nẵng.

Phát huy những tiềm năng và lợi thế sẵn có, phường Hòa Cường đang từng bước xây dựng hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa. Đó không chỉ là nơi đáng sống đối với người dân mà còn là điểm đến giàu trải nghiệm dành cho du khách trong và ngoài nước.