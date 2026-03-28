Phường Lâm Viên - Đà Lạt tăng tốc thi đua sau sáp nhập

Phường Lâm Viên - Đà Lạt được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 8, 9 và 12 của Đà Lạt. Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và duy trì hoạt động hiệu quả của 49 tổ dân phố. Đây được xem là "cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở, góp phần quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách đến người dân.

Thực tế cho thấy, chính từ nền tảng tổ dân phố hoạt động ổn định, các phong trào thi đua đã được lan tỏa sâu rộng, đi vào đời sống, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân.

Lan tỏa mô hình dân sinh thiết thực

Năm 2025, phường Lâm Viên - Đà Lạt triển khai đồng bộ nhiều phong trào thi đua chuyên đề, gắn chặt với đời sống dân sinh. Nổi bật là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các mô hình gần gũi, dễ thực hiện như xây dựng tuyến suối không rác, vận động người dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng để đổi quà.

Những mô hình này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức cộng đồng. Từ những việc nhỏ, phong trào thi đua đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa lớn, hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường tại khu dân cư.

Song song đó, phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" được triển khai hiệu quả, giúp nhiều hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Các phong trào về cải cách hành chính, xây dựng xã hội học tập, phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo… cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chuyển đổi số đi vào từng khu dân cư

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Phường đã xây dựng phương án thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC), đồng thời thành lập 49 tổ công nghệ số cộng đồng.

Các mô hình "Gia đình số", "Tổ dân phố số", "Chợ số" bước đầu phát huy hiệu quả, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ số, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Đặc biệt, mô hình "Công khai thủ tục hành chính số" giúp minh bạch quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho người dân. Đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao mức độ hài lòng đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên – Đà Lạt, cho rằng, các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và các điển hình tiên tiến trong cộng đồng.

Phát động thi đua 2026 với mục tiêu cụ thể

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Phúc phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Theo đó, năm 2026, phường Lâm Viên - Đà Lạt xác định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của người dân.

Trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số"; phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, các khối, cụm trên địa bàn đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu dịp này không chỉ ghi nhận những đóng góp trong năm 2025 mà còn tạo động lực để phong trào thi đua yêu nước tại phường Lâm Viên – Đà Lạt tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu.

Với khí thế thi đua mới, phường Lâm Viên đang kỳ vọng tạo ra những chuyển biến rõ nét hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân trong năm 2026 và các năm tiếp theo.