Phương Lan: Sau biến cố tôi không muốn xây dựng tổ ấm để nương tựa...

Trong dự án điện ảnh Chị ngã em nâng do NSƯT Vũ Thành Vinh cầm trịch, diễn viên Phương Lan góp mặt trong tuyến vai phụ. Dù không đảm nhận vai chính, song phần thể hiện của cô mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười, đồng thời giúp bộ phim khai thác những góc cạnh đời sống một cách gần gũi và đầy cảm xúc.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Lan được khán giả yêu mến qua lối diễn duyên dáng và đời thường thân thiện Ảnh: HẢI DUY

Sinh năm 1994, Phương Lan từng ghi dấu ở nhiều dự án nổi bật như Gái già lắm chiêu, Bố già, Nhà bà Nữ... Trước đó, cô cũng cố gắng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, tiểu phẩm, các dự án webdrama, diễn kịch. Tuy nhiên, khi so với các đồng nghiệp cùng thời, cô thừa nhận bản thân vẫn chưa thực sự tỏa sáng trên màn ảnh rộng.

"Đôi khi tôi cũng chạnh lòng vì chưa có những vai chính thật sự, nhưng tôi không xem đó là thất bại. Điều đó nhắc nhở tôi phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng từng ngày để chứng minh năng lực", cô trải lòng.

Theo nữ diễn viên 9X, hành trình nghệ thuật là chặng đường dài, không thể chỉ nhìn vào số lượng vai chính để đánh giá thành công. Với cô, mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ đều mang lại giá trị và kinh nghiệm quý báu.

"Điện ảnh là một sự thử thách, còn sân khấu kịch chính là nơi tôi được nuôi dưỡng nghề. Tôi quan niệm, hạnh phúc lớn nhất không phải là danh hiệu, mà là khi khán giả nhớ đến mình và yêu thương vai diễn của mình", cô nói thêm.

Cô thừa nhận, thu nhập từ kịch không đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định, nhưng đây là nơi nuôi dưỡng nghề và niềm đam mê của chính cô Ảnh: FBNV

Phương Lan cũng thẳng thắn thừa nhận, những ngày đầu lấn sân điện ảnh, cô thường bị ảnh hưởng bởi lối diễn bên sân khấu kịch, dẫn đến việc bị đánh giá là "diễn lố". Tuy nhiên, sau nhiều năm rèn luyện, cô đã dung hòa được kỹ thuật biểu cảm, biết tiết chế và tự tin hơn trước ống kính.

"Đến hiện tại, tôi tin rằng mình đã sẵn sàng để đón nhận thêm nhiều cơ hội thử thách hơn nữa trong điện ảnh", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngoài điện ảnh, sân khấu kịch vẫn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim nữ diễn viên sinh năm 1994. Cô thừa nhận, thu nhập từ kịch không đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định, nhưng đây là nơi nuôi dưỡng nghề và niềm đam mê của chính cô.

"Thật ra, ai cũng biết sân khấu kịch đang hồi sinh nhưng vẫn khó để mang lại cuộc sống sung túc. Thế nhưng, chúng tôi vẫn bám trụ, bởi đây chính là liều thuốc tinh thần. Tôi tin vào Tổ nghề và tin rằng mình sẽ không bao giờ rời xa sân khấu, vì đó không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi giữ lửa đam mê", cô khẳng định.

Quan niệm của Phương Lan về tình yêu sau biến cố

Phương Lan chọn cách yêu bản thân mình hơn sau nhiều biến cố xảy ra Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Phương Lan từng trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là những ồn ào hôn nhân cùng diễn viên Phan Đạt. Sau khi "đường ai nấy đi", cô dành nhiều thời gian để cân bằng cảm xúc, đồng thời lựa chọn một lối sống tích cực hơn.

"Không phải tôi cố gượng ép bản thân phải vui vẻ, mà là tôi học cách yêu bản thân mình hơn. Tôi tin rằng chẳng ai trầm mãi, cũng chẳng ai thăng mãi. Quan trọng là mình biết đứng dậy sau biến cố và sống tốt hơn", cô tâm sự.

Nữ diễn viên ví cuộc sống như bàn tay năm ngón, ngón cái tượng trưng cho gia đình, ngón trỏ là người bạn đời, ngón giữa là bạn bè, ngón áp út là mối quan hệ xã hội, còn ngón út chính là bản thân.

"Khi bạn gặp khó khăn, bạn sẽ tìm chỗ dựa từ những 'ngón tay' này. Nhưng nếu tất cả đều không còn, thì điểm tựa cuối cùng chính là bản thân mình. Sau biến cố, tôi nhận ra sức mạnh lớn nhất chính là niềm tin của bản thân", Phương Lan chia sẻ.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Phương Lan cho biết hiện tại cô không đặt nặng việc phải tìm kiếm một chỗ dựa mới. "Tôi nghĩ tình yêu là duyên. Nếu đủ duyên, tôi sẽ mở lòng, còn hiện tại tôi vẫn thấy hạnh phúc khi sống một mình. Tôi dành thời gian cho gia đình, công việc và cho chính mình nhiều hơn", nữ diễn viên bày tỏ.

Ở tuổi 31, Phương Lan quan niệm những trải nghiệm vừa qua khiến cô thay đổi cách nhìn về hôn nhân và gia đình. "Sau biến cố, tôi không còn muốn xây dựng tổ ấm để bản thân nương tựa nữa. Tôi chọn sống độc lập, tự lo cho mình và cho công việc. Tôi nghĩ hạnh phúc phải bắt đầu từ sự mạnh mẽ, tự chủ chứ không phải phụ thuộc vào ai", cô bộc bạch.