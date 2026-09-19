Phương Mỹ Chi chia sẻ tin vui

Ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt với vai trò nghệ sĩ trình diễn tại Nhạc hội chào đón tân sinh viên do Trường đại học Trà Vinh tổ chức. Đây cũng đánh dấu khoảnh khắc nữ ca sĩ được nhận bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam bộ và hình ảnh tỉnh Vĩnh Long thông qua sản phẩm âm nhạc Thiên đường với người thương.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi xúc động khi nhận bằng khen từ UBND tỉnh Vĩnh Long Ảnh: NVCC

Sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi tại sự kiện cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi cô trở lại Trường đại học Trà Vinh - nơi có các cố vấn văn hóa chuyên môn đã đồng hành cùng cô và ê kíp trong quá trình thực hiện MV. Theo ban tổ chức, lời mời Phương Mỹ Chi trình diễn tại chương trình xuất phát từ những đóng góp của sản phẩm đối với việc quảng bá văn hóa Khmer Nam bộ và hình ảnh địa phương.

Về phía nữ ca sĩ, cô cho biết nhận lời tham gia chương trình với mong muốn gửi lời tri ân đến đội ngũ cố vấn văn hóa chuyên môn đã góp phần hoàn thiện sản phẩm nói riêng, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của Trường đại học Trà Vinh nói chung. Theo cô, được UBND tỉnh Vĩnh Long trao bằng khen là sự ghi nhận đối với tập thể cố vấn và toàn bộ ê kíp sáng tạo đã cùng đưa những chất liệu văn hóa Khmer Nam bộ đến gần hơn với công chúng.

Chia sẻ của Phương Mỹ Chi

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt này, cho biết bản thân xúc động và vinh dự khi nhận bằng khen từ UBND tỉnh Vĩnh Long. Theo cô, đây là một niềm tự hào to lớn, một dấu ấn quá đỗi ý nghĩa trên con đường hoạt động nghệ thuật của cô và ê kíp.

Phương Mỹ Chi giao lưu cùng khán giả trong đêm diễn Ảnh: NVCC

Phương Mỹ Chi bộc bạch: “Điều khiến Chi hạnh phúc là giờ đây tình yêu văn hóa không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội mà đã thực sự bước ra không gian thực tế. Khi biết rằng dự án nhỏ bé của mình có thể tạo ra sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào việc quảng bá du lịch văn hóa địa phương, mời gọi mọi người đến trực tiếp trải nghiệm và chạm vào vẻ đẹp của vùng đất, con người nơi đây lòng Chi ngập tràn sự biết ơn”.

Cũng trong bài đăng, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến hội đồng cố vấn đã đồng hành cùng mình, tỉ mẩn trong từng chi tiết để sản phẩm được thực hiện một cách chỉn chu nhất. “Cảm ơn tất cả các anh chị trong ê kíp đã cùng Chi đi qua hành trình này thật ý nghĩa”, cô bộc bạch. Bên cạnh đó, giọng ca 10X bày tỏ niềm vui khi được góp mặt trong đêm nhạc chào đón tân sinh viên, mang ca khúc Thiên đường với người thương dành tặng khán giả.

Phát hành ngày 12.8.2026, Thiên đường với người thương là MV mở đường cho chuỗi dự án âm nhạc thuộc album Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi. Với lần ra mắt này, nữ ca sĩ cùng ê kíp và nhóm DTAP lựa chọn văn hóa Khmer Nam bộ làm chất liệu chính, kết hợp câu chuyện tình yêu của hai nhân vật (Chi và Định) được đặt trong bối cảnh thân thuộc gắn liền với đời sống, âm nhạc, nghệ thuật múa truyền thống… của cộng đồng Khmer Nam bộ. Ca khúc nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội, chạm mốc 32 triệu lượt xem tính đến hiện tại.