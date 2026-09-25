Phương Mỹ Chi tiết lộ mối quan hệ với Quang Lê sau 13 năm

Quang Lê tự hào về Phương Mỹ Chi

Sau khi phát hành album Dân chơi dân ca, hai MV Thiên đường với người thương và Thử lòng quân tử, Phương Mỹ Chi tiếp tục tổ chức đêm nhạc riêng vào tháng 10 tại TP.HCM. Đây là chương tiếp theo mà nữ ca sĩ 10X mong muốn đưa chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.

Quang Lê hãnh diện vì học trò Phương Mỹ Chi ngày càng thành công ẢNH: NVCC

Trong đêm nhạc, Phương Mỹ Chi sẽ lần lượt giới thiệu các nghệ sĩ khách mời gồm ca sĩ Quang Lê, Kay Trần, Shiki và diễn viên Bảo Định. Trong đó, sự góp mặt của Quang Lê tạo cho khán giả nhiều sự tò mò vì có khoảng thời gian, nam ca sĩ và Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 vướng tin đồn mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, sau đó cả hai lên tiếng đính chính và khẳng định mối quan hệ vẫn tốt đẹp.

Quang Lê và Phương Mỹ Chi từng có khoảng thời gian gắn bó, đồng hành trong âm nhạc. Năm 2013, Phương Mỹ Chi ký hợp đồng độc quyền 2 năm với công ty của ca sĩ Quang Lê. Giọng ca Sầu tím thiệp hồng cũng nhận nữ ca sĩ sinh năm 2003 làm con nuôi và hỗ trợ cô trong các hoạt động nghệ thuật sau đó. Sau một thời gian dài không xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, cả hai sẽ có dịp tái ngộ tại đêm nhạc Dân chơi dân ca.

Phương Mỹ Chi hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc biệt tại đêm nhạc riêng ẢNH: NVCC

“Khi Chi ngỏ lời mời ba nuôi, ba đồng ý ngay nên Chi rất vui. Chi còn được biết ba phải bay từ nước ngoài về, càng khiến mình biết ơn hơn! Từ những ngày đầu đến nay, ba luôn là người đồng hành và cho Chi nhiều lời khuyên, định hướng rất quý giá trong hành trình làm nghề. Với một dấu mốc đặc biệt như đêm nhạc này, Chi thật sự mong muốn có ba ở đó", Phương Mỹ Chi tâm sự.

Nói thêm về việc lựa chọn Kay Trần, Shiki và Bảo Định, Phương Mỹ Chi nhấn mạnh Shiki và Bảo Định đều là những cộng sự ăn ý trong các dự án gần đây của mình. Trong khi đó, chủ nhân hit Phía sau em lại khiến cô ấn tượng bởi nguồn năng lực tích cực và sự nhiệt huyết ở các sản phẩm âm nhạc.

Với Phương Mỹ Chi, đây không chỉ là lần đầu tiên cô thực hiện một buổi hòa nhạc với quy mô lớn, mà còn là dịp để nữ ca sĩ kết nối với khán giả thông qua âm nhạc. Đồng thời, Phương Mỹ Chi còn muốn lan tỏa các giá trị truyền thống văn hóa mà cha ông để lại đến với người trẻ.