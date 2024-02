Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 tại Đồng Nai. Người đẹp cao 1,7m đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 tại Quy Nhơn (Bình Định). Sau 2 năm chờ đợi, cô đã sẵn sàng lên đường tranh tài tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Được biết, cô thể hiện vũ điệu See tình tại phần thi Dance Of The World tại đấu trường này