Phương Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dọc chiều dài lịch sử, phương Nam không chỉ là không gian địa lý mà còn là biểu tượng của ý chí mở cõi, của tinh thần vượt khó và hội nhập. Nói đến phương Nam là nói đến một phần căn cốt của dân tộc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam. Từ sau công cuộc Đổi mới, phương Nam nhanh chóng khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế. Các trung tâm lớn như TP.HCM, vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL đóng góp tỷ trọng lớn trong GDP quốc gia.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đất nước tái định vị không gian phát triển, việc tổ chức lại các đơn vị hành chính, quy hoạch vùng và liên kết vùng đã mở ra dư địa mới cho phương Nam, tạo nền tảng cho một không gian phát triển liên thông, đồng bộ. Song hành với đó là làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Hàng loạt dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua miền Trung và Nam bộ, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến vành đai TP.HCM, hệ thống cảng biển nước sâu… đang từng bước hoàn thiện.

Điều làm nên sức sống bền bỉ và khác biệt của phương Nam không chỉ nằm ở tài nguyên hay vị trí địa lý, mà chính là con người. Người phương Nam - cũng như con dân nước Việt, qua bao thế hệ, luôn mang trong mình tinh thần sáng tạo, nghĩa tình, phóng khoáng và hào sảng.

Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững, phương Nam đang đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng đối mặt không ít thách thức. Nhưng với nền tảng đã được tích lũy suốt hơn nửa thế kỷ, cùng với quyết tâm chính trị cao và sự năng động vốn có, phương Nam hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn để bứt phá.

Xuất bản ấn phẩm đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất và ngày Quốc tế Lao động 1.5, Thanh Niên mong muốn cho bạn đọc thấy một phương Nam đang vươn mình mạnh mẽ, cùng góp phần định hình tương lai của đất nước. Đó không chỉ là sự phát triển về kinh tế, mà còn là hành trình khẳng định vị thế, bản lĩnh và khát vọng của một vùng đất luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo.

Ấn phẩm gồm nhiều bài viết hấp dẫn:

- Thế và lực mới của phương Nam

- Phương Nam đột phá hạ tầng chiến lược

- TP.HCM tăng trưởng 2 con số bằng tư duy mới, cách làm mới

- Cần Thơ tăng tốc trở thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL

- Đồng Nai mở rộng biên độ phát triển

- Cửa ngõ giao thương ASEAN với sức mạnh cộng hưởng

- Nông nghiệp công nghệ cao ở đất sen hồng

- Vĩnh Long định hình phát triển nông nghiệp xanh và năng lượng mới

- "Tọa độ vàng" du lịch An Giang

- Cà Mau viết lại cấu trúc phát triển

- Phương Nam hội tụ và dung hòa văn hóa

- Sông Mê Kông và văn hóa miền sông nước Cửu Long

- Chiếc tắc ráng, Cần Giờ và chợ Bình Tây

- Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá

- Về phương Nam xem nét gốm kể chuyện

- "Đi thành phố" - nhịp sống lâu đời của người xứ biển

- Có một thời về miền Tây... đi sứ!

- Người phụ nữ đánh thức vùng đất phèn bằng "con trâu sắt"

Ấn phẩm được phát hành ngày 28.4.