Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe SMILE Pro và Femto Pro:

Live Phương pháp xóa cận nào hiệu quả, an toàn, chi phí hợp lý?

Huỳnh Na
Huỳnh Na
14/08/2025 08:00 GMT+7

Bạn muốn xóa cận nhưng băn khoăn: Xóa cận rồi có bị cận lại không? Chi phí cao không? Bác sĩ nào giỏi? Bệnh viện nào mổ cận an toàn? Công nghệ nào hiện đại nhất hiện nay?


Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ hôm nay ngày 14.8.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "SMILE Pro và Femto Pro: Phương pháp xóa cận nào hiệu quả vượt trội, an toàn tối đa, chi phí hợp lý?" với sự tham gia của các chuyên gia: PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Khúc Xạ, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, BVĐK Tâm Anh Hà Nội; ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi Hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

Link ảnh: https://drive.google.com/file/d/1v6uIDWb12EBkKSUjAA6wSTIKkMHGH2dF/view

