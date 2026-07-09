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Thời sự Dân sinh

Phường Sầm Sơn lên tiếng về việc nước thải chảy tràn ra bãi biển

Minh Hải
Minh Hải
Mưa lớn nên hệ thống máy bơm không kịp thu gom nước thải về nhà máy xử lý, khiến nước thải tiếp tục chảy tràn ra bãi biển Sầm Sơn. Địa phương đã khắc phục sự cố và đang nâng cấp các hố thu nước để chấm dứt tình trạng nước thải gây ô nhiễm bờ biển.

Ngày 9.7, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn (Thanh Hoá), xác nhận chiều 8.7 đã xảy ra sự cố nước thải chảy tràn ra bãi biển Sầm Sơn. Theo ông Dũng, do mưa lớn khiến hệ thống máy bơm quá tải, không kịp thu gom nước thải về nhà máy để xử lý dẫn tới tình trạng chảy tràn ra bãi biển.

Phường Sầm Sơn lên tiếng về việc nước thải chảy tràn ra bãi biển- Ảnh 1.

Nước thải chảy tràn ra biển Sầm Sơn chiều 8.7

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến tối 8.7, sự cố đã được khắc phục, không còn tình trạng nước thải chảy ra bờ biển. Ông Dũng cho hay, địa phương đang triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp 4 hố thu dọc bờ biển để đảm bảo nước thải không chảy tràn ra bãi biển khi có mưa lớn.

Sự cố nước thải chảy tràn ra bãi biển Sầm Sơn chiều 8.7 được du khách quay lại và đăng tải trên mạng xã hội gây chú ý cho người dân, bởi Sầm Sơn đang vào mùa du lịch biển, mỗi ngày thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng.

Phường Sầm Sơn lên tiếng về việc nước thải chảy tràn ra bãi biển- Ảnh 2.

Nước thải chảy tràn ra biển Sầm Sơn chiều 8.7

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 21.4, tại họp báo công bố thông tin về các hoạt động du lịch biển Sầm Sơn năm 2026, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, cho biết, từ mùa du lịch biển 2026 địa phương này sẽ không để xảy ra tình trạng nước thải chảy tràn ra bãi biển.

Khi đó, ông Dũng cho biết, nhiều năm trước, tình trạng nước thải sinh hoạt thường chảy tràn ra bãi biển gây ô nhiễm, hôi thối, ảnh hưởng đến du khách tắm biển. Nguyên nhân, hệ thống máy bơm không hoạt động dẫn tới nước thải không được bơm về nhà máy xử lý mà chảy tràn ra biển.

Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, P.Sầm Sơn đã khắc phục hư hỏng, vận hành lại hệ thống máy bơm để đảm bảo không còn tình trạng nước thải chảy ra bãi biển.

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