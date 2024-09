Phương Tây nâng cấp hỗ trợ cho Ukraine

Tờ The Washington Post ngày 12.9 đưa tin Mỹ và Anh hứa sẽ nhanh chóng xem xét đề nghị của Ukraine về việc nới lỏng các giới hạn đối với việc nước này sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy thăm Kyiv vào ngày 11.9 sau 9 giờ cùng đi xe lửa từ Ba Lan.



Sẵn sàng điều chỉnh

Phát biểu tại Kyiv, ông Blinken nói rằng Mỹ "từ ngày đầu" vốn sẵn sàng điều chỉnh chính sách do tình hình chiến trường ở Ukraine thay đổi. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều này", ông nhấn mạnh. Dù Anh và Mỹ chưa chính thức phê chuẩn, truyền thông phương Tây loan tin Anh đã âm thầm thông qua, còn Mỹ đang gút lại kế hoạch liên quan.

Tờ POLITICO ngày 12.9 dẫn các nguồn tin cho hay Nhà Trắng đang hoàn tất kế hoạch nới lỏng một số giới hạn đối với Ukraine về sử dụng vũ khí Mỹ cung cấp và tự vệ tốt hơn trước tên lửa Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) bắt tay với ông Blinken tại Kyiv ngày 11.9 Ảnh: Reuters

Còn tờ The Guardian dẫn lời các quan chức Anh ẩn danh cho hay nước này đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trước đó đã có thông tin Ukraine dùng Storm Shadow tấn công các mục tiêu quân sự ở bán đảo Crimea, khu vực do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Theo Reuters, Nhà Trắng đang chịu áp lực gia tăng từ các nghị sĩ Cộng hòa lẫn Dân chủ về việc nới lỏng giới hạn trong việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp. Nhiều nghị sĩ liên tiếp đưa đơn kiến nghị trong bối cảnh ông Blinken thăm Kyiv.

Quyết tâm mới của Mỹ

Bên cạnh việc cân nhắc để Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga, Mỹ còn tỏ thái độ dứt khoát về việc Ukraine gia nhập NATO. "Các thành viên NATO đã đến (hội nghị thượng đỉnh ở Washington DC, Mỹ) để làm rõ rằng con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược và giờ Ukraine đang đi trên con đường đó", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Kyiv hôm 11.9.

Theo trang Ukrinform, Ngoại trưởng Blinken còn nhắc lại rằng lần đầu tiên trong lịch sử NATO, một bộ chỉ huy được thành lập nhằm mục đích giúp Ukraine tiến tới gia nhập liên minh, và bộ chỉ huy đó đã đi vào hoạt động. "Tất cả đang tiến triển và điều quan trọng là trong thời gian đó, Ukraine cần tiếp tục thúc đẩy các cải cách cần thiết", nhà ngoại giao lưu ý.

Những động thái mới của Mỹ khiến phía Nga phản ứng quyết liệt. Điện Kremlin ngày 11.9 tuyên bố sẽ đáp trả "thích đáng" nếu Mỹ dỡ bỏ giới hạn về việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng những tuyên bố của Mỹ thể hiện nỗ lực gây "chiến tranh tâm lý", nhưng sẽ không khiến Nga thay đổi đường lối mà lại tạo thêm nguy cơ cho Mỹ và các đồng minh. Gay gắt hơn, Đài RT dẫn lời cựu cố vấn Điện Kremlin Sergey Karaganov kêu gọi Moscow sửa đổi học thuyết hạt nhân vì nó đã không còn tính chất răn đe.