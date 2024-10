Phương Trinh Jolie tiết lộ cuộc sống khi mang thai lần 3

Phương Trinh Jolie khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc rạng rỡ Ảnh: NVCC

Tối 5.10, Phương Trinh Jolie tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 36. Tại sự kiện, người đẹp 8X khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung dù đang mang thai. Cô thoải mái thể hiện loạt ca khúc như I will never love again - Remember us this way, Cô đơn trên sofa - Dạ vũ, Biển tình - Fly to the moon, Khi con là mẹ… dành tặng mọi người.

Cũng tại sự kiện, nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi bản thân tuổi rồng và sắp có con trai cũng cầm tinh con giáp này.

Nữ diễn viên 8X khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng và các con Ảnh: NVCC

Lần mang thai này, Phương Trinh Jolie cho biết thấy khỏe mạnh, không nghén hay mệt mỏi. Cô giữ thói quen tập yoga ba buổi mỗi tuần để tăng cường sức khỏe cho cả mẹ và bé. "Hiện giờ tinh thần tôi rất phấn chấn, thoải mái, tràn đầy năng lượng. Tôi mong con sinh ra khỏe mạnh. Tôi và chồng sẽ cố gắng nuôi dạy bé trở thành người tốt", cô nói.

Sau khi kết hôn cùng Lý Bình, Phương Trinh Jolie có cuộc sống viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Về phần mình, người đẹp 8X thấy bản thân thay đổi nhiều từ khi lập gia đình. Diễn viên Dù gió có thổi chia sẻ so với trước đây, cô học cách kiềm chế cảm xúc, bớt nóng nảy hơn. Phương Trinh Jolie tự thấy mình thay đổi tích cực, sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai.

Phương Trinh Jolie thấy mình thay đổi nhiều từ khi kết hôn Ảnh: NVCC

Phương Trinh Jolie thấy may mắn khi có chồng bên cạnh san sẻ công việc trong quá trình mang thai. Ở hiện tại, nữ diễn viên nói cô hài lòng với cuộc sống hôn nhân cùng Lý Bình. Dù bận rộn công việc kinh doanh song cả hai vẫn sắp xếp để có những chuyến du lịch, nghỉ ngơi cùng người thân nhằm gắn kết tình cảm. Hiện tại sao nữ 8X tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc các con. Cô ấp ủ kế hoạch trở lại với nghệ thuật sau khi cuộc sống gia đình thực sự ổn định.

Nói về thu nhập từ công việc livestream, người đẹp cho hay: “Với Trinh, khi bắt đầu làm bất cứ việc gì thì phải chuyên tâm và dành nhiều thời gian học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Nên dường như 4 năm trở lại đây, các hoạt động nghệ thuật cũng dường như hạn chế lại, vì một số lý do về gia đình và con cái. Nên cũng khó mà có thể so sánh nguồn thu giữa 2 việc. Trinh tin chắc 2 nguồn thu đó bổ trợ qua lại lẫn nhau, chứ không thể so sánh bên nào hơn bên nào”.