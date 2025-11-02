Phương Trinh Jolie trở lại sau khi sinh con lần 3, được chồng ‘chống lưng’

Phương Trinh Jolie vừa hé lộ teaser Sứ thần mùa đông - đánh dấu sự trở lại con đường âm nhạc sau 5 năm vắng bóng. Trong clip được đăng tải, khán giả bất ngờ với hình ảnh đôi cánh độc đáo của giọng ca 8X. Ngoài ra, đoạn nhạc được phát lên với phần lời “vì em luôn là chứng nhân của tình yêu” khiến người nghe đồn đoán đây sẽ là dự án mang màu sắc ballad giàu cảm xúc.

Phương Trinh Jolie ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ sau thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ Ảnh: NVCC

Theo tiết lộ, dự án này là sự kết hợp giữa Phương Trinh Jolie với nhạc sĩ OnlyC. Ca khúc được cô đặt riêng để phù hợp với chất giọng cũng như phong cách âm nhạc của mình. “Tôi nghe nhạc của OnlyC từ lâu, cả hai còn bằng tuổi nên có nhiều điểm chung. Để chuẩn bị cho màn trở lại này, nhạc sĩ đầu tiên tôi nghĩ đến là OnlyC. May mắn là cả hai làm việc ăn ý, mọi thứ đều trôi chảy. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến OnlyC vì đã giúp mình có một sản phẩm như mong đợi”, cô nói.

Gắn liền với hình ảnh mẹ bỉm sữa suốt thời gian qua, Phương Trinh Jolie quyết mang lại một phiên bản nâng cấp hơn của chính mình trong MV mới. Qua vài giây ngắn ở teaser, người hâm mộ cũng thấy được vóc dáng giọng ca 8X đã thon thả sau hơn nửa năm sinh em bé. Được biết sản phẩm dự kiến trình làng ngày 4.11 trên kênh YouTube của nữ ca sĩ.

Phương Trinh Jolie nhận được sự động viên của gia đình khi trở lại với âm nhạc Ảnh: NVCC

Lý do Phương Trinh Jolie trở lại với âm nhạc

Nói về việc trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian kinh doanh và làm mẹ, Phương Trinh Jolie cho biết: “Là một người nghệ sĩ, tôi luôn thôi thúc bản thân phải có những dự án mới. Thời gian qua mình ưu tiên cho gia đình, cho việc cá nhân nhưng đã đến lúc tôi cũng phải đáp lại tình yêu và sự mong chờ của khán giả. 5 năm có lẽ là quá dài để khán giả lại được thấy một Phương Trinh Jolie tỏa sáng trên sân khấu. Tôi biết ơn và sẽ không để mọi người thất vọng trong hành trình tới”.

Phương Trinh Jolie tiết lộ gia đình cũng là động lực để cô trở lại với âm nhạc. “Anh Bình cũng nhiều lúc thấy tôi hát vu vơ mà hỏi “khi nào em đi hát lại”. Những lúc như vậy Trinh lại thấy trong mình xao động. Chồng cũng mạnh dạn nói “chống lưng”, lo việc gia đình cho tôi khi mình hoạt động nghệ thuật. 3 bé nhà tôi thì khỏi nói, rất thích mẹ ca hát, vậy nên tôi nghĩ đã đến lúc mình phải trở lại rồi”, cô hài hước chia sẻ.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988. Năm 2002, cô đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình An Giang, 4 năm sau thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM và giành giải đặc biệt. Năm 2017, Phương Trinh Jolie giành thêm giải nhất cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Nữ ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You...