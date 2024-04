Phương Vũ kể lại cuộc gặp bất ngờ với CEO Tim Cook: 'Bác ấy nhẹ nhàng, vui tính'

Hôm 15.4, CEO Tim Cook của Apple bất ngờ có mặt ở Hà Nội để gặp gỡ, giao lưu cùng các nghệ sĩ trẻ và những nhà sáng tạo nội dung. Mở đầu chuỗi hoạt động tại Việt Nam của CEO Tim Cook là buổi gặp mặt cùng ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh tại quán cà phê trứng nổi tiếng ở Hà Nội. Sau đó CEO này đến Hồ Gươm, đi dạo giao lưu cùng các nhà sáng tạo nội dung và phóng viên một vài tờ báo.

Phương Vũ được chú ý nhiều hơn sau lần gặp CEO Tim Cook ở Hà Nội NVCC

Một trong những người cùng ông Tim Cook đi dạo Hồ Gươm là reviewer Duy Thẩm, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ trên YouTube và TikTok của Việt Nam. Bức ảnh selfie cùng Duy Thẩm cũng được CEO Apple đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái khen Hồ Hoàn Kiếm thật đẹp và chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi dành thời gian cùng Duy và xem quá trình sáng tạo của anh ấy bằng chế độ Cinematic trên iPhone 15 Pro".

Đồng thời, một bạn trẻ khác mà CEO này đến thăm chính là Phương Vũ, một đạo diễn trẻ cũng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ngay lập tức, những bức ảnh chụp anh cùng CEO này cũng gây sốt mạng xã hội trong những ngày qua.

Chia sẻ với Thanh Niên, Phương Vũ cho biết sáng 15.4, anh nhận được thông báo từ người đại diện của Apple Việt Nam sẽ có chuyến viếng thăm vào buổi chiều nhưng không đề cập đến ai. Sau đó, Phương Vũ và bạn bè đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu để sẵn sàng tiếp đón.

Đạo diễn trẻ này không quên ghi lại khoảnh khắc gặp mặt CEO của Apple NVCC

Tuy nhiên, Phương Vũ cảm thấy bất ngờ vì người đến thăm lại là vị CEO Tim Cook nổi tiếng và quyền lực. Theo Vũ, trước kia, anh chỉ biết CEO này là một người tài giỏi và có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới thông qua mạng xã hội và báo chí. Và lần gặp mặt bất ngờ này của anh lại khác đi.

"Tôi cảm thấy bác ấy là một người nhẹ nhàng, vui tính, thân thiện. Tuy những sản phẩm sáng tạo nghệ thuật của tôi rất trẻ trung nhưng bác ấy rất quan tâm. Do vậy tôi thấy bác ấy luôn là người cởi mở, đặc biệt là với những thứ ấy", Phương Vũ nói và cho biết thêm địa điểm của anh là khu tổ hợp gồm các phòng chức năng dành cho nhiều hoạt động. Cụ thể như: phòng nhảy, làm hậu kỳ, cửa hàng quần áo, cắt tóc… nó như một vòng tròn văn hóa khép kín dành cho giới trẻ. "Vì vậy, tôi nghĩ nơi đây có nhiều năng lượng trẻ nên được bác Tim Cook lựa chọn ghé thăm", anh chia sẻ.

Buổi gặp mặt kéo dài hơn 1 giờ, Phương Vũ đã giới thiệu về về những dự án nghệ thuật anh đã và đang thực hiện. Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm về góc nhìn nghệ thuật của giới trẻ hiện nay ở Việt Nam. Đạo diễn trẻ này còn nói với CEO này rằng rất mong muốn thời gian tới các sản phẩm nghệ thuật của anh sẽ tiếp cận với thế giới nhiều hơn.

"Bác ấy cũng hỏi chúng tôi làm ra các sản phẩm nghệ thuật ra sao khi sử dụng các sản phẩm công nghệ của Apple. Bác ấy bảo cảm thấy rất ấn tượng và còn nhận xét giới trẻ Việt rất năng động", Phương Vũ kể lại.

CEO Tim Cook trong lần đến thăm tổ hợp của Phương Vũ NVCC

CEO Tim Cook chia sẻ dòng trạng thái lên X sau buổi gặp mặt với Phương Vũ Chụp màn hình

Kết thúc buổi gặp, vị CEO này đã viết trên X kèm đoạn video clip gần 30 giây với những lời khen dành cho đạo diễn trẻ này. "Phương Vũ và nhóm của anh ấy rất sáng tạo. Họ đã chỉ cho tôi cách họ sử dụng iPhone, iPad và Mac để biến mọi thứ từ trí tưởng tượng của họ thành hiện thực trong không gian Nirvana - một xưởng nghệ thuật không giống ai!", CEO Tim Cook viết.

Phương Vũ hiện là đạo diễn của Antiantiart, người được biết đến nhiều sau những video clip gây sốt cộng đồng mạng như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV); đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines; Con rồng cháu tiên (nằm trong chiến dịch #Shotoniphone của Apple mùa hè 2023)… Ngoài ra, anh cũng là người thực hiện loạt MV như Call Me của Wren Evans (2023); Hit Me Up của BINZ (2023), Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương (2024)...

Anh từng làm giám đốc sáng tạo một số chương trình lớn và là một trong 5 đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023. Ở vai trò đạo diễn, Phương Vũ tạo ra 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau…