Phương Vy Idol làm người mẫu thời trang

Phương Vy Idol tự tin khoe đường cong cơ thể khi nhận lời làm gương mặt đại diện cho một thời hiệu thời trang NVCC

Là một giọng ca tài năng với những bản hit như Lúc mới yêu, Có đôi lần, Em biết... Phương Vy Idol được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau khi sinh con cân nặng của cô mất kiểm soát khiến thân hình không còn cân đối. Điều này làm tinh thần của quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên rơi vào khủng hoảng.

Nhờ những nỗ lực, Phương Vy Idol phần nào lấy lại được vóc dáng và tự tin xuất hiện ở các sân khấu. Câu chuyện này nhận được sự đồng cảm của người sáng lập thương hiệu K&K Fashion là anh Lê Viết Thanh. Chính vì thế, chủ nhân thương hiệu này quyết định mời Phương VY Idol làm "nàng thơ" cho bộ sưu tập Body Same Me. Thông qua câu chuyện của giọng ca Lúc mới yêu, Lê Viết Thanh mong muốn những phụ nữ từng mặc cảm về ngoại hình của mình hiểu rằng dù thân hình bạn không còn nét đẹp như thời son trẻ nhưng nó sẽ mang nét đẹp của sự trưởng thành. Đồng thời, hãy yêu thương bản thân dù ở trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống.

Phương Vy Idol từng bị miệt thị ngoại hình sau khi sinh con, Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của chồng và gia đình, nữ ca sĩ giảm cân thành công và trở lại với sân khấu

Chia sẻ về lý do quyết định đồng hành cùng chiến dịch Body Same Me của thương hiệu thời trang này, nữ ca sĩ 8X cho biết: "Có lẽ, chiến dịch lần này sẽ để lại cho tôi nhiều cảm xúc cũng như đây là hoạt động ý nghĩa trong cuộc đời làm nghề của mình, nhất là với những điều đã trải qua trong quá khứ". Được biết, bộ sưu tập mà ca sĩ Phương Vy Idol làm gương mặt đại diện chính thức trình làng vào ngày 25.5 tại sự kiện Celebrating Local Pride 7.