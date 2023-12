Phương Vy Idol: Tôi toàn bị 'bồ đá' chứ chưa từng 'đá' ai

Phương Vy Idol chia sẻ cô là người luôn hết lòng trong tình yêu FBNV

Ca sĩ Phương Vy chia sẻ cô đam mê ca hát từ nhỏ và được gia đình ủng hộ. Dù lúc đó cuộc sống còn khó khăn nhưng ba mẹ nữ ca sĩ vẫn đầu tư cho đam mê âm nhạc của cô. "Ngày xưa ba tôi từng làm trong ban nhạc, mẹ là ca sĩ. Nhưng ngày xưa đi hát không được nhiều tiền nên ba mẹ buộc phải nghỉ hát để kiếm tiền bằng nghề khác. Tôi giống như đang thực hiện ước mơ của ba mẹ thời xưa nên ba mẹ ủng hộ tôi 100%", cô cho hay.

Trước khi thi Vietnam Idol mùa đầu tiên, Phương Vy kể cô có khoảng thời gian khá đẹp khi đi hát ở các tụ điểm sân khấu nhỏ, phòng trà. Dù đi diễn đến đâu, ba cũng là người đưa đón nữ ca sĩ đi hát. Giọng ca Có đôi lần bộc bạch: "Thời đó cát sê khoảng 60.000 đến 100.000 đồng nhưng tôi rất biết ơn những ngày tháng đó. Khi tôi đứng trên sân khấu, dù khán giả bên dưới là ai, dù có 1.000 khán giả hay 1 khán giả, thậm chí có những đêm tôi hát ở những vùng ven, chỉ có chừng 4 - 5 bé đứng xem thôi nhưng mình vẫn hát hết lòng. Mình cảm thấy hạnh phúc với việc được đứng trên sân khấu và được hát, có người nghe mình hát dù chỉ 1 người. Tôi tập quen với điều đó từ những ngày đầu tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát".

Nữ ca sĩ cho rằng nếu không giành quán quân Vietnam Idol, có lẽ cô đã không theo nghề ca hát

Khi được hỏi về khoảng thời gian còn học phổ thông, Phương Vy cho biết cô tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, đạt nhiều giải thưởng nhưng chưa có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của mình. Thậm chí, nữ ca sĩ từng nghĩ rằng khi lớn lên sẽ trông coi tiệm áo cưới cho mẹ. Giọng ca sinh năm 1987 thừa nhận rằng nếu không có cú hích của Vietnam Idol, có lẽ cô sẽ không đạt được những gì mình có bây giờ.

Khi nhắc đến tuổi 20 của mình, Phương Vy dùng ba cụm từ để miêu tả là nhiệt huyết, lãng mạn và mạo hiểm. Nữ ca sĩ giãi bày rằng mình yêu rất nhiều và cũng rất ham chơi, thích tự khám phá bản thân. "Tôi là người mạo hiểm trong tình yêu. Lúc đó mình còn trẻ, ngây dại nên yêu hết lòng. Tôi toàn bị bồ đá chứ chưa từng đá ai. Tôi luôn yêu hết lòng, dành hết tâm tư tình cảm cho người mình yêu", cô chia sẻ.

Dịp này, nữ ca sĩ 8X cũng tiết lộ về chuyện tình của mình với ông xã Sean Trace. Phương Vy kể trong lúc thu ca khúc Em đẹp nhất đêm nay, Sean Trace đến phòng thu cùng bạn và vô tình nghe cô hát. Sau đó, anh tìm được Facebook và nhắn tin cho cô. Nữ ca sĩ kể thêm: "Thời điểm đó tôi đang bị người yêu đá, mình quyết định đi gặp gỡ người mới để thoát khỏi cảm giác hụt hẫng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên không mấy ấn tượng đâu, nhưng dần dần gặp nhiều hơn thì tôi thấy ở người đàn ông này có đức tính mình rất quý đó là anh rất chịu khó, kiên trì và thương động vật. Khi tôi thi chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, anh luôn kề bên chăm sóc sức khỏe, đồng hành cùng tôi".

Tổ ấm hạnh phúc của Phương Vy bên con gái và chồng ngoại quốc

Nhớ về thời điểm sinh con, ngoại hình phát tướng và không còn show diễn, Phương Vy nghẹn ngào cho biết đó là khoảng thời gian cô không bao giờ quên. Nhưng may mắn giai đoạn đó, ông xã ngoại quốc luôn là chỗ dựa vững chắc, động viên tinh thần cho nữ ca sĩ. Giọng ca Lúc mới yêu tâm sự: "Anh ấy động viên, nói những điều rất đơn giản nhưng làm cho mình có cảm giác được an toàn. Dù ở ngoài kia có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mình vẫn có nơi để trú ẩn. Tôi rất may mắn khi có anh ấy".