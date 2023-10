Phương Vy Idol: Từng hụt hẫng khi mối tình đầu đi lấy vợ

Phương Vy Idol cùng Bùi Công Nam khiến khán giả thích thú khi song ca những ca khúc Tình yêu chắp cánh, Yêu em dài lâu, Anh không theo đuổi em nữa...

Góp mặt trong chương trình Giai điệu thanh xuân, Phương Vy Idol gợi lại những ký ức tươi đẹp cho khán giả bằng ca khúc Lúc mới yêu. Đây chính là bài hát giúp cô chiến thắng cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2008 và trở thành bản hit đầu tiên của nữ ca sĩ. Cô dành sự biết ơn cho nhạc sĩ Đức Trí vì đã giúp cô có những thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong chương trình, Phương Vy Idol tâm sự về mối tình đầu khiến cô đau khổ. Giọng ca Có đôi lần kể: "Tôi còn nhớ khi mình hai mươi mấy tuổi, tôi yêu một người rất nhiều. Tuy anh ấy tài năng nhưng lại đào hoa. Tôi còn nhớ lúc đó mình đi lưu diễn ở Mỹ 1 tháng nên ngày nào tôi cũng nhắn tin vì nhớ nhung nhiều lắm, đến khi về gặp thì mới phát hiện ra còn khoảng 1 tháng nữa là người ta cưới vợ".

Nói thêm về lý do bị bạn trai "cắm sừng", Phương Vy Idol thẳng thắn: "Tôi quen anh ấy được 3 năm, dù tôi biết đó là người đào hoa nhưng tính tình của tôi lại chịu đựng và có nói chuyện với người đó vì mong một ngày nào đó họ sẽ thay đổi. Lý do chia tay mà anh ấy đưa ra là nghệ sĩ có đời sống phức tạp quá, nên anh ấy không tin tôi muốn lập gia đình. Vì vậy, anh ấy phải chọn một người khác để cùng nhau tạo dựng một mái ấm ổn định, chứ không phải một nghệ sĩ có đời sống bay bổng. Đến bây giờ, chuyện này không còn làm mình day dứt nữa dù không thể quên được". Để an ủi đàn chị, MC Minh Xù cho rằng đó có thể là một điều hay vì nữ ca sĩ sinh năm 1987 không bị ràng buộc bởi gia đình ở giai đoạn thăng hoa trong nghệ thuật.

Ngoài ra, Phương Vy Idol còn trải lòng về chuyện bị hủy show do thay đổi ngoại hình sau sinh. Cô kể: "Khoảng tháng 6.2016, lúc đó tôi mới sinh con nên thân hình không đẹp. Đáng lẽ ra, tôi có nhiều show rồi nhưng khi những bài báo viết về ngoại hình của tôi đăng lên thì tất cả show diễn đều bị hủy, có những ngày bị hủy hai mươi mấy show. Với ca sĩ, chỉ cần hủy 1 show là mình cảm thấy nhói lòng. Khi đó, tôi vừa không có sữa cho con bú mà công việc lại như thế nên tâm trạng gần như rơi xuống đáy vực. Tôi không biết làm như thế nào và nghĩ rằng cánh cửa nghệ thuật của mình đã đóng lại vì nghệ sĩ không hoạt động một thời gian thì sẽ bị quên lãng".

Ở thời điểm đó, chính chồng của Phương Vy Idol là người vực dậy tinh thần của nữ ca sĩ. Sau thời gian cùng ông xã thực hiện những clip cover, quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2008 hạnh phúc khi có nhiều khán giả hơn trước.