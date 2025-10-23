Phương Vy rạng rỡ bên chồng Tây và con gái

Ca sĩ Phương Vy cùng chồng và con gái thu hút sự chú ý

Tối 21.10, tại TP.HCM, buổi ra mắt vở nhạc kịch Once on this Island (tựa Việt: Ngày xưa trên một hòn đảo) chính thức diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên một vở nhạc kịch Broadway được dàn dựng tại Việt Nam bởi ê kíp trẻ thuộc Impact Theater Sài Gòn. Tại sự kiện, ca sĩ Phương Vy cùng chồng Tây và con gái xuất hiện rạng rỡ.

Ca sĩ Phương Vy cùng chồng Tây và con gái tại buổi ra mắt vở nhạc kịch Once on this Island tại TP.HCM ẢNH: BTC

Chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức buổi biểu diễn, Phương Vy bày tỏ sự bất ngờ và nể phục trước tâm huyết của ê kíp trẻ: "Không biết bằng cách nào các bạn có thể tập hợp được một tập thể vừa tài năng, vừa ăn ý như vậy. Tôi cảm nhận được sự hòa quyện của các bạn trong từng phân đoạn. Mọi chuyển động, cách xử lý sân khấu đều rất mượt mà, khiến người xem cuốn theo câu chuyện".

Bé Ailani, con gái Phương Vy, cũng hào hứng sau buổi diễn. Cô bé ví von vở nhạc kịch như bộ phim Moana: "Mọi thứ rất chân thật, khiến con cảm giác như đang ở trong câu chuyện". Khoảnh khắc gia đình nữ ca sĩ cùng nhau thưởng thức sân khấu nhạc kịch cũng tạo nên một hình ảnh ấm áp, gần gũi, lan tỏa tinh thần thưởng thức nghệ thuật đến khán giả trẻ.

Broadway lần đầu tiên hiện diện tại Việt Nam

Once on this Island là một trong những tác phẩm biểu tượng của Broadway, từng đoạt giải Tony và Olivier danh giá. Đây cũng là lần đầu tiên vở diễn được dựng trọn vẹn tại Việt Nam bởi ê kíp trẻ của Impact Theatre Saigon. Đạo diễn Jay Thiện Nguyễn chia sẻ, đây là "cú liều lớn" của nhóm sau gần hai năm chuẩn bị với mong muốn đưa nhạc kịch đến gần hơn với khán giả trong nước.

Chuyển thể từ tiểu thuyết My Love, My Love (The Peasant Girl) của Rosa Guy, lấy cảm hứng từ The Little Mermaid của Hans Christian Andersen, vở diễn kể về Ti Moune, cô gái mồ côi phải vượt qua ranh giới giai cấp và định kiến xã hội để theo đuổi tình yêu định mệnh của mình.

Đạo diễn Jay Thiện Nguyễn trực tiếp biểu diễn cùng ê kíp trên sân khấu Once on this Island, mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc ẢNH: BTC

Đạo diễn Jay Thiện Nguyễn thẳng thắn nhìn nhận, bài toán kinh tế là một trong những thách thức lớn nhất của dự án Once on this Island. Ngoài kinh phí bản quyền từ Mỹ, ê kíp còn phải đầu tư cho phục trang, đạo cụ, nhân sự và nhiều hạng mục khác. Để cân đối chi phí mà vẫn giữ chất lượng nghệ thuật, nhóm đã tận dụng vật liệu tái chế, tự thiết kế phục trang và kêu gọi cộng đồng đóng góp, biến những vật liệu tưởng chừng bỏ đi thành yếu tố nghệ thuật trên sân khấu. Anh nhấn mạnh: "Đó không chỉ là cách tiết kiệm, mà còn là tinh thần gần gũi, bền vững và sáng tạo mà chúng tôi theo đuổi".

Once on this Island là câu chuyện thần thoại được dẫn dắt bởi đạo diễn Jay Thiện Nguyễn, nhà sản xuất Đỗ Thảo Ngọc, giám đốc âm nhạc Timmy và biên đạo múa John Huy Trần sẽ ra mắt khán giả từ ngày 14 - 16.11.