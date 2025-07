Phút giây sinh tử trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau 10 - 15 phút nhận tin

Chiều 20.7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thông tin chính thức về vụ việc. Theo báo cáo, tàu Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 rời Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lúc 13 giờ ngày 19.7 để đưa du khách tham quan tuyến số 2 trên vịnh. Sau khoảng 30 phút, tàu bất ngờ gặp giông lốc. Đến 14 giờ 5 phút, tín hiệu GPS của tàu mất kết nối.

Tính đến 14 giờ ngày 20.7, sau hơn một ngày huy động tối đa lực lượng, các cơ quan chức năng đã tìm thấy 45/49 người trên tàu, trong đó có 10 người sống sót, 35 người tử vong và 4 người mất tích. Khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện đã được huy động để tìm kiếm.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết tàu do ông Đoàn Văn Trình (trú P.Hà An, Quảng Ninh) là chủ kiêm thuyền trưởng; phương tiện có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Trạm Đăng kiểm thuộc Sở GTVT Quảng Ninh cấp ngày 10.1.2025, còn hiệu lực đến 4.2.2026.

Trả lời về công tác dự báo thời tiết, ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, cho hay cảng vụ địa phương có hợp đồng với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn để nhận 3 bản tin mỗi ngày. Sáng và trưa 19.7, các bản tin không cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, đến 13 giờ 30, trung tâm gửi bản tin bổ sung cảnh báo có giông lốc, khi tàu đã rời cảng.

Ông Minh cũng cho biết theo quy định, du khách không bắt buộc mặc áo phao khi tàu đang di chuyển bình thường. Nhiều nạn nhân được phát hiện mặc áo phao, cho thấy có thể thuyền trưởng đã kịp cảnh báo trước khi tàu bị lật.

Trong khi đó, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, đại tá Hoàng Văn Thuyết, khẳng định chỉ sau 10 - 15 phút nhận được thông tin vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ứng cứu. Nêu lý do không sử dụng trực thăng cứu nạn, đại tá Thuyết phân tích: "Từ bờ ra đến vị trí tàu bị nạn chỉ mất 15 - 20 phút đi tàu cao tốc. Nếu dùng trực thăng thì vừa mất thời gian xin phép, vừa không đảm bảo an toàn do mưa bão".