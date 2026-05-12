Pi Group chính thức khởi công Picity SkyZen

Sự kiện khởi công Picity SkyZen đánh dấu cột mốc quan trọng, chính thức bắt đầu hành trình kiến tạo một biểu tượng an cư tại trung mới siêu đô thị TP.HCM, đón đầu trọn vẹn tiềm năng phát triển tại cửa ngõ khu đông.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cùng tổng thầu và các đối tác chiến lược tại Lễ khởi công SkyZen

Trên hành trình kiến tạo những chuẩn mực sống mới, Pi Group đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với Picity High Park - Đại đô thị mang phong cách resort quy mô lớn nhất khu vực tây bắc TP.HCM và gần đây nhất là Đô thị số Picity Sky Park. Kế thừa những nền tảng vững chắc đó, Pi Group tiếp tục dành trọn tâm huyết để phát triển phân khu cao cấp Picity SkyZen. Đây là bước tiến chiến lược nhằm phát huy tối đa giá trị cốt lõi của thương hiệu Picity: Không ngừng kiến tạo những tổ ấm tiện nghi, hiện đại và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư thực của cộng đồng.

Picity SkyZen được định vị là phân khu cao cấp nhất, sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền quốc lộ 1A, liền kề trục đại lộ Phạm Văn Đồng kết nối trực tiếp cửa ngõ TP.Thủ Đức. Tọa độ này không chỉ mang lại lợi thế vượt trội về giao thương, mà còn được giới chuyên môn đánh giá là "chân sóng" hạ tầng đầy tiềm năng khi đang được định hình trở thành tâm điểm phát triển của khu đông, hài hòa với định hướng sáp nhập và mở rộng quy mô đô thị của TP.HCM.

Picity SkyZen liền kề trục đại lộ Phạm Văn Đồng, nhanh chóng kết nối lõi trung tâm TP.HCM

Với tư duy phát triển lấy con người làm trọng tâm, Picity SkyZen đặc biệt chú trọng ngôn ngữ thiết kế tối ưu công năng, nhờ đó, 100% căn hộ tại đây đều sở hữu thiết kế mở, giao hòa cùng thiên nhiên và đón trọn nguồn ánh sáng, gió trời mát mẻ. Picity SkyZen cung ứng ra thị trường 650 sản phẩm cao cấp với danh mục đa dạng: từ không gian làm việc đa năng Officetel, căn hộ 2 đến 3 phòng ngủ, cho đến các căn Shophouse thương mại hiện đại.

Là minh chứng rõ nét nhất cho định hướng phát triển dòng sản phẩm Đô thị số Picity của Pi Group, Picity SkyZen tiên phong tích hợp hệ thống trang thiết bị từ các tập đoàn quốc tế danh tiếng như thang máy Otis, hệ thống điện khí tòa nhà ABB, thiết bị chiếu sáng Osram, khóa thông minh Hafele, thiết bị bếp Teke, thiết bị vệ sinh Grohe, Robot thông minh Keenon,... Sự hiện diện của mạng lưới đối tác chiến lược này chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất từ đơn vị phát triển về một không gian an cư vượt chuẩn, an toàn và bền bỉ theo thời gian.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Anh Thiên - Giám đốc Phát triển Dự án chia sẻ: "Picity SkyZen là sản phẩm được Pi Group dành trọn tâm huyết. Giữa bối cảnh thị trường chung vẫn còn nhiều thử thách, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến một môi trường sống hiện đại, văn minh và đong đầy cảm xúc. Chúng tôi mong muốn xây dựng nên một chốn đi về thực thụ, nơi cư dân tìm thấy sự bình yên và gắn kết. Picity SkyZen được kỳ vọng sẽ định hình một chuẩn mực sống mới tại cửa ngõ TP.Thủ Đức, mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng".

Đại diện đơn vị phát triển dự án cùng tổng thầu thực hiện nghi thức khởi công Picity SkyZen

Trong tương lai, khi đi vào hoạt động, Picity SkyZen sẽ ứng dụng đồng bộ các công nghệ AI và IoT hiện đại kết hợp cùng nền tảng vận hành chuyên nghiệp. Cư dân được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối 24/7 thông qua các giải pháp công nghệ 4.0. Điểm nhấn của dự án là môi trường sống chuẩn resort với hệ thống 65 tiện ích cao cấp được thiết kế như những đặc quyền dành riêng cho 650 căn hộ. Những mảng xanh dạo bộ, khu vực chăm sóc sức khỏe hay hồ bơi thư giãn sẽ là những "khoảng thở" quý giá giúp mỗi thành viên xua tan áp lực cuộc sống. Tất cả được tích hợp để tạo nên một cộng đồng cư dân SkyZen hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.