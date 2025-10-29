Pi Group ký kết chiến lược với đối tác quốc tế kiến tạo Đô thị số Picity

Đại diện Pi Group và các đối tác chiến lược hàng đầu thế giới tại lễ ký kết

Pi Group tiên phong dẫn dắt xu hướng Đô thị số

Quá trình chuyển đổi số với các công nghệ lõi như 5.0, IoT, AI, Blockchain đang từng bước tái định nghĩa tiêu chuẩn của không gian sống đô thị. Theo đại diện Pi Group, giá trị tương lai của bất động sản sẽ gắn liền với hệ sinh thái số và nền tảng công nghệ, chứ không dừng lại ở các yếu tố truyền thống như vị trí địa lý hay chất lượng xây dựng vật lý.

Nắm bắt sớm xu hướng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, Pi Group đã tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển mô hình Đô thị số Picity. Chiến lược của tập đoàn là kiến tạo một nền tảng quản lý vận hành đồng bộ, tích hợp công nghệ sâu rộng, thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp các tiện ích thông minh riêng lẻ.

Đô thị số Picity mang tới chất lượng sống an toàn, tiện nghi và minh bạch cho cư dân đô thị

Mô hình Đô thị số Picity lấy cư dân làm trung tâm và được định hình dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Quản lý toàn diện bằng công nghệ AI - IoT - Blockchain thông qua ứng dụng Pi Care độc quyền do Pi Group nghiên cứu phát triển; quy hoạch và đầu tư hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế và đồng bộ thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Những tiêu chuẩn này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt xu hướng đô thị số trong tương lai, đồng thời khẳng định lợi thế cạnh tranh và vị thế khác biệt của Pi Group trên thị trường.

"Bắt tay" chiến lược với các đối tác toàn cầu

Để đặt nền tảng chất lượng tương xứng với tầm vóc của mô hình Đô thị số Picity, Pi Group đã chính thức công bố hợp tác cùng các đối tác hàng đầu thế giới. Đây là những thương hiệu mang tính biểu tượng, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, công nghệ tiên tiến và chất lượng vượt trội.

Điển hình là Otis - Tập đoàn thang máy với lịch sử hơn 170 năm đến từ Mỹ, hiện diện tại hơn 200 quốc gia. Giải pháp của Otis đã được ứng dụng tại các công trình biểu tượng toàn cầu như Tháp Eiffel, tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa hay tòa nhà Bitexco...

Pi Group ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn thang máy Otis

Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc Pi Group chính thức ký kết hợp tác với thương hiệu ABB (Thụy Sĩ) và Osram (Đức), nhằm hoàn thiện hệ sinh thái điện và chiếu sáng thông minh.

Trong đó, ABB giải quyết bài toán an toàn năng lượng - yếu tố then chốt tại các mô hình đô thị với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn và vận hành bền bỉ cho toàn bộ dự án. Trong khi đó, Osram tập trung vào khía cạnh sức khỏe của cư dân với giải pháp chiếu sáng thông minh "Human Centric Lighting - Ánh sáng lấy con người làm trung tâm". Công nghệ này có khả năng điều chỉnh quang phổ, mô phỏng ánh sáng tự nhiên, giúp ổn định nhịp sinh học, cải thiện cảm xúc và bảo vệ thị lực, đặc biệt là cho trẻ em, biến mỗi căn hộ Picity thành không gian sống tái tạo năng lượng.

Pi Group ký kết hợp tác chiến lược với thương hiệu ABB

Bên cạnh hạ tầng công nghệ vận hành thông minh, Pi Group chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị nội thất đồng bộ nhằm bảo chứng chất lượng hoàn thiện cho Đô thị số Picity. Pi Group chính thức bắt tay với các thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị nội thất và giải pháp smarthome. Nổi bật là Grohe (Đức) - thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp đạt chuẩn châu Âu về độ bền và thiết kế tinh tế, góp phần xây dựng không gian sống tiện nghi và an toàn cho cư dân.

Đồng thời, Pi Group hợp tác với Adel (Mỹ) - đơn vị tiên phong về khóa điện tử ứng dụng công nghệ sinh trắc học và AI, mang đến giải pháp an ninh vượt trội phù hợp với mô hình đô thị thông minh.

Bổ sung vào hệ sinh thái này là Imudex (Đức) - thương hiệu giải pháp smarthome và tự động hóa hàng đầu châu Âu, cho phép cá nhân hóa trải nghiệm sống và tối ưu điều khiển toàn bộ thiết bị trong căn hộ. Sự cộng hưởng từ các thương hiệu uy tín toàn cầu khẳng định cam kết của Pi Group trong việc kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm giá trị và tiện nghi tại mỗi sản phẩm thuộc hệ thống Đô thị số Picity.

Hoàn thiện trải nghiệm sống thông minh từ trong căn hộ ra đến không gian chung, sự góp mặt của Keenon Robotics – một trong những đơn vị dẫn đầu châu Á về robot dịch vụ – cũng là một điểm nhấn ấn tượng của mô hình Đô thị số Picity. Các Robot này sẽ hỗ trợ tự động hóa khâu vận chuyển, giao nhận hàng hóa nội khu, mang đến một môi trường sống hiện đại, tiện nghi tiệm cận với tiêu chuẩn sống cao cấp của các quốc gia phát triển trên thế giới.

Sự hợp lực giữa Pi Group - đối tác toàn cầu - hệ thống phân phối tạo nên thành công cho mô hình Đô thị số Picity

Song song với hợp tác chiến lược toàn cầu, Pi Group chính thức công bố hệ thống hơn 40 đại lý phân phối hàng đầu thị trường tham gia đồng hành triển khai mô hình Đô thị số Picity. Đây là cầu nối quan trọng góp phần lan tỏa giá trị của Picity đến khách hàng.

Sự hợp lực giữa Pi Group - đối tác toàn cầu - đại lý phân phối được xem là "bộ ba chiến lược" nâng tầm vị thế thương hiệu Picity và thúc đẩy mục tiêu trở thành biểu tượng đô thị số tiên phong tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.