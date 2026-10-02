Piaggio nâng tầm năng lực Việt

Tại buổi trò chuyện với báo chí nhân kỷ niệm 80 năm thương hiệu Vespa (1946 - 2026) ở văn phòng Piaggio TP.HCM, ông Gianluca Fiume, CEO của Piaggio khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bày tỏ sự hãnh diện về đội ngũ nhân lực tại đất nước đầy năng động này. Theo ông Fiume, đây là những con người vô cùng tài năng, đóng góp vào sự phát triển của Piaggio trên thị trường thế giới. Ngoài việc là thị trường đầy hứa hẹn đối với Piaggio, Việt Nam còn đảm nhận vai trò trung tâm châu Á của tập đoàn, hay nói đúng hơn là "trung tâm chất xám" của Piaggio tại châu lục.

Sản phẩm Piaggio Việt Nam khẳng định chất lượng toàn cầu

Từ một chiếc Vespa đến hệ sinh thái trí tuệ Việt

Ông Fiume gọi việc Piaggio đầu tư vào Việt Nam năm 2008 là quyết định mang tầm nhìn chiến lược. Sau gần 2 thập niên, Piaggio không chỉ xây một cứ điểm sản xuất xe hai bánh, mà từng bước hình thành hệ sinh thái toàn diện gồm sản xuất, động cơ, nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực và chuỗi cung ứng bản địa. Với người tiêu dùng, giá trị Vespa vì thế không chỉ nằm ở thiết kế Ý hay công nghệ châu Âu, mà là câu chuyện về chất xám Việt được tích lũy phía sau mỗi sản phẩm.

Trên 70% giá trị linh kiện của Piaggio thuộc về các nhà cung cấp Việt

Những gì đang diễn ra tại Piaggio Việt Nam đi ngược lại với những định kiến về xe máy "Made in Vietnam" vốn bị xem là lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu, kém tinh tế hơn hàng nhập châu Âu. Ở đây sức mạnh của một chiếc xe ga cao cấp không nằm ở nguồn gốc xuất xứ trên giấy tờ, mà nằm ở hàm lượng chất xám của đội ngũ Việt cùng mạng lưới chuỗi cung ứng nội địa.

Với Piaggio, câu trả lời nằm ở một chuỗi giá trị ngày càng rộng. Từ năm 2009, Nhà máy Piaggio Việt Nam đặt tại tỉnh Phú Thọ (trước đây là tỉnh Vĩnh Phúc) đi vào hoạt động. Ba năm sau, tập đoàn đưa vào vận hành nhà máy động cơ bên cạnh cơ sở sản xuất xe. Đáng chú ý hơn, cùng trong tổ hợp này là Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) xe hai bánh đầu tiên và duy nhất của Piaggio tại châu Á, phối hợp với các đơn vị kỹ thuật tại Pontedera (Ý) để phát triển các dòng xe và động cơ phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Đến đây, câu chuyện không chỉ đơn thuần là "đưa dây chuyền sang Việt Nam", mà Piaggio đã đưa năng lực tạo ra giá trị sang Việt Nam, nơi dân số 100 triệu dân đang tiếp sức cho năng lượng của tập đoàn Ý.

Từ chuỗi cung ứng đến "chuỗi tri thức"

Piaggio Group xác định con người và phát triển năng lực là một phần trong chiến lược của tập đoàn. Tại Việt Nam, "Con người" là "thương hiệu thứ năm", bên cạnh Vespa, Piaggio, Aprilia và Moto Guzzi. Năm 2017, ông Fiume công bố chiến lược "Spotless" (Không Tỳ Vết), theo đó con người luôn được đặt vào vị trí trung tâm

Piaggio Việt Nam được Great Place To Work chứng nhận là nơi làm việc tốt, 6 năm liền được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và đón nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam", minh chứng cho định hướng lấy con người làm nền tảng năng lực cạnh tranh.

Đầu tư vào con người đã mang lại thành quả cụ thể: các kỹ sư Việt chủ động tối ưu dòng động cơ i-Get theo hướng tiết kiệm xăng, vận hành êm hơn. Để làm được, họ bóc tách thói quen lái xe, nghiên cứu sâu điều kiện ngập nước, nóng ẩm đặc thù tại địa phương để tinh chỉnh động cơ đạt sự bền bỉ. Như ông Fiume nói: "Động cơ đó được sinh ra tại đây, trên đất nước này và được áp dụng trên các dải sản phẩm của Piaggio và Vespa trên toàn thế giới."

Khi năng lực lao động bản địa được giải phóng, nó tạo sức bật cho toàn bộ chuỗi cung ứng vệ tinh. Tính đến 2025, các nhà máy Piaggio tại Việt Nam đã chi 184 triệu euro mua linh kiện từ 304 đối tác, trong đó 70,8% giá trị thuộc về các nhà cung cấp thuần Việt. Piaggio Việt Nam còn trở thành nguồn cung ứng linh kiện Vespa chính cho nhà máy của tập đoàn tại Indonesia, minh chứng cho chuỗi cung ứng chất lượng cao và bền vững.

Một kỹ sư Việt được đào tạo trong môi trường quốc tế không chỉ mang lại giá trị cho Piaggio. Kinh nghiệm về quy trình, chất lượng, R&D hay quản trị mà họ tích lũy chính là một phần vốn nhân lực Việt Nam.

Piaggio Việt Nam hợp tác cùng các trường đại học, mở bệ phóng nghề nghiệp cho sinh viên

Piaggio còn thực hiện cam kết giáo dục khi hỗ trợ đào tạo các kỹ sư tương lai ngay từ ghế nhà trường. Năm 2025, nhà máy Phú Thọ đón hơn 300 sinh viên tham quan, tiếp cận gần 1.000 nhân tài trẻ qua ngày hội việc làm, và ký kết MOU chiến lược với các trường đại học. Thông qua các chương trình CEO Talk, định hướng nghề nghiệp, Piaggio nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư và nhà quản lý tương lai, khép lại vòng tuần hoàn của triết lý phát triển vì con người.

Tại Phú Thọ, doanh nghiệp còn mở rộng kết nối với các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp qua tham quan nhà máy, trao tặng xe và động cơ phục vụ đào tạo. Đây không chỉ là cách chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận, mà còn góp phần nâng cao kỹ năng nghề và chất lượng lao động trẻ địa phương.

Sau cùng, người tiêu dùng Việt có thể nhìn chiếc Vespa theo cách khác. Đó không chỉ là biểu tượng Ý được đưa đến Việt Nam, mà là sản phẩm mang dấu ấn "Made in Vietnam", được tạo nên từ năng lực sản xuất, kỹ thuật và đội ngũ nhân sự Việt trong hệ sinh thái kết nối với tiêu chuẩn toàn cầu. Phía sau mỗi chiếc xe vì thế không chỉ là câu chuyện thương hiệu quốc tế, mà còn phản ánh sự trưởng thành của năng lực công nghiệp Việt Nam.