Piaggio Việt Nam cán mốc 2 triệu xe, nâng tầm vị thế sản xuất toàn cầu

Hành trình 18 năm của Piaggio tại Việt Nam là minh chứng cho sự bứt phá về hiệu suất. Nếu như giai đoạn đầu, Piaggio Việt Nam phải mất 6 năm để đạt 500.000 xe đầu tiên (năm 2014) rồi đạt 1 triệu chiếc xe vào năm 2019, thì giai đoạn 2019 - 2025 ghi nhận sự tăng trưởng thần tốc. Nhu cầu đối với xe tay ga cao cấp tại Việt Nam và khu vực tăng cao, đã thúc đẩy việc xây dựng một kế hoạch tăng cường và mở rộng đầu tư cho năng lực sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, trong đó có việc cấp mới Giấy chứng nhận gia tăng vốn đầu tư cho nhà máy Piaggio Phú Thọ. Kế hoạch mở rộng tập trung nâng quy mô sản xuất và lắp ráp xe tay ga, động cơ và phụ tùng, giúp tăng công suất sản xuất hằng năm từ 250.000 xe/năm lên 400.000 xe/năm.

Cột mốc 2 triệu xe xuất xưởng tại nhà máy Piaggio Phú Thọ (Việt Nam)

Điều làm nên sự khác biệt của Piaggio Việt Nam so với các nhà đầu tư cùng ngành là việc đặt Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) duy nhất tại Đông Nam Á ngay tại tổ hợp sản xuất thuộc tỉnh Phú Thọ - được xem là "trụ sở chiến lược" điều hành toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Từ đây, giới thiệu những mẫu xe mang tính biểu tượng như Vespa Primavera, Sprint hay các dòng xe được ra mắt độc quyền cho thị trường Việt Nam như phiên bản Piaggio Liberty Z, kết hợp giữa tinh hoa chế tác Ý và sự thấu hiểu sâu sắc thị hiếu người Việt.

Đón đầu cơ hội từ thị trường xe hai bánh trị giá 6 tỉ USD

Thị trường xe hai bánh Việt Nam đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Theo báo cáo của Mordor Intelligence công bố đầu năm 2025, quy mô thị trường này dự kiến chạm mốc 6 tỉ USD vào năm 2030 với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đạt 5,7%. Đáng chú ý, phân khúc xe tay ga cao cấp đang trở thành động lực tăng trưởng chính tại các đô thị lớn, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của nhóm người dùng có thu nhập cao. Thay vì chỉ ưu tiên tính tiện dụng, người tiêu dùng hiện đại dần hướng tới những dòng xe mang thiết kế châu Âu, sở hữu tiêu chuẩn an toàn vượt trội và trải nghiệm vận hành tinh tế, tạo nên một phân khúc thị trường sôi động với yêu cầu khắt khe hơn về mặt thẩm mỹ và công nghệ.

Quy trình lắp ráp tỉ mỉ ở mỗi phân đoạn

Nhìn vào bức tranh vĩ mô, Piaggio là điểm sáng trong hợp tác kinh tế Việt - Ý. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,3 tỉ USD và Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU. Sự hiện diện của Piaggio không chỉ đóng góp lớn vào ngân sách, mà còn đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy chuỗi cung ứng phụ trợ tại Phú Thọ - địa phương vừa lọt Top 10 điểm đến hấp dẫn doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, theo công bố của Vietnam Report ngày 28.11

Sự thành công của Piaggio còn mang đến bài học quan trọng về việc nội địa hóa "chất xám" trong dòng vốn FDI. Việc vận hành Trung tâm R&D duy nhất của Piaggio trong khu vực tại Việt Nam đã tạo ra một hệ sinh thái chuyển giao công nghệ bài bản. Tại đây, các kỹ sư và kỹ thuật viên người Việt không chỉ tham gia vào công đoạn lắp ráp, mà còn trực tiếp can thiệp vào quy trình nghiên cứu, sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đồng thời đáp ứng nhất quán nhu cầu của các thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Triết lý "Nhà máy của cảm xúc" và con người là trọng tâm

Khác với mô hình công nghiệp thuần túy, từ 2017, Piaggio đã triển khai chiến lược "Spotless" (Không tì vết) tại Việt Nam cũng như toàn khu vực, trong đó xem yếu tố con người là "thương hiệu thứ 5" bên cạnh bốn cái tên thương hiệu biểu tượng như Piaggio, Vespa, Aprilia và Moto Guzzi. Với hơn 1.000 nhân sự (phần lớn là lao động địa phương), doanh nghiệp đã kết hợp công nghệ và kỹ thuật Ý với cảm xúc và sự tinh tế từ bàn tay người Việt, để tạo nên những sản phẩm Piaggio khác biệt nhất tại Việt Nam.

Những đóng góp của Piaggio cho nền kinh tế Việt Nam - với trọng tâm là phát triển "con người" - đã được nhiều tổ chức, đơn vị chứng nhận

Việc 6 năm liên tiếp được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do HR Asia bình chọn và nhận chứng nhận "Great Place To Work" tại Việt Nam năm 2025 khẳng định cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây cũng chính là nền tảng để Piaggio giữ vững chất lượng "không thỏa hiệp" suốt 18 năm qua tại Việt Nam.

Với vai trò là "đại bản doanh" điều phối hệ sinh thái vận hành, sản xuất và phân phối toàn cầu, hành trình tiếp theo của Piaggio Việt Nam sẽ tiếp tục gắn liền với cam kết nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Đây là hành trình không ngừng nghỉ nhằm khơi gợi những cảm xúc yêu thích, hào hứng hay ngạc nhiên (Delight - Entertain & Wow) khi mang đến những sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn cho khách hàng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.