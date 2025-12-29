Picity Sky Park chính thức cất nóc tại tâm điểm trục đại lộ Phạm Văn Đồng

Đại diện Pi Group và Tổng thầu Decofi thực hiện nghi thức cất nóc dự án Picity Sky Park

Cột mốc này là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng của Tập đoàn Pi Group cùng tổng thầu Decofi và các đơn vị đối tác. Tất cả hướng tới mục tiêu chung: kiến tạo một không gian sống và làm việc hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cộng đồng cư dân thế hệ mới.

Lễ cất nóc đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tăng tốc xây dựng và bàn giao nhà vào Quý 1/2027

Vị thế hạ tầng chiến lược và "đòn bẩy" giao thông

Picity Sky Park khẳng định giá trị vượt trội nhờ tọa lạc tại "tọa độ vàng" ngay giao điểm Quốc lộ 1A và đại lộ Phạm Văn Đồng huyết mạch. Đây không chỉ là cửa ngõ kết nối giao thương trực tiếp giữa Thủ Đức và Dĩ An mà còn là điểm đón đầu các công trình hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 2 đang được đẩy mạnh thi công để sớm khép kín vòng tròn giao thông khu Đông.

Đặc biệt, dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông công cộng hiện đại khi chỉ cách nhà ga Khu công nghệ cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) khoảng 10 phút di chuyển. Bên cạnh đó, đề án mở rộng đường An Bình lên 34m nối từ cầu vượt Sóng Thần đến đại lộ Phạm Văn Đồng đã chính thức được phê duyệt và triển khai, tạo nên sự thuận lợi tuyệt đối cho hành trình di chuyển của cư dân. Với vị thế giao thoa đắc địa, Picity Sky Park không chỉ là nơi hội tụ nhịp sống sôi động của đô thị hiện đại mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị tài sản hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Picity Sky Park tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay nút giao Quốc lộ 1A và trục đại lộ Phạm Văn Đồng

Hệ sinh thái tiện ích thông minh chuẩn đô thị số

Trên quỹ đất 10.611m2, Picity Sky Park quy hoạch 3 block căn hộ và khu shophouse đồng bộ với hơn 1.500 sản phẩm. Dự án thiết lập phong cách sống tiện nghi khi đưa nền tảng công nghệ AI, IoT và Blockchain vào quản trị vận hành thông qua ứng dụng Pi Care độc quyền. Nhờ đó, mọi nhu cầu của cư dân được cá nhân hóa tối đa: từ an ninh với Camera AI nhận diện khuôn mặt, hệ thống đỗ xe thông minh tự động báo điểm trống, đến giải pháp Smarthome điều khiển thiết bị điện và cảm biến môi trường…

Trải nghiệm sống được nâng tầm nhờ hệ thống hơn 50 tiện ích chuẩn resort 5 sao như hồ bơi tràn bờ, vườn treo trên cao, khu vui chơi trẻ em... bố trí hài hòa cùng không gian xanh. Đặc biệt, tiêu chuẩn bàn giao thiết bị từ các thương hiệu Otis, ABB, Osram, Grohe, Hyundai HT, LG… là bảo chứng cho chất lượng và sự bền bỉ và cao cấp của công trình.

Khách hàng tham quan căn hộ thực tế tại dự án Picity Sky Park

Đáng chú ý, từ giữa tháng 11.2025, Pi Group đã chính thức hoàn thiện và mở cửa khu vực căn hộ mẫu để đón khách tham quan. Ghi nhận thực tế tại nhà mẫu, sức hút lớn nhất tập trung vào dòng căn hộ 1 phòng ngủ và căn hộ trần cao Hi-ceiling; đây là hai dòng sản phẩm sở hữu tiềm năng khai thác cho thuê vượt trội khi đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ. Với lợi thế chiều cao trần vượt trội lên đến 5,3m, căn hộ Hi-ceiling giúp mở rộng không gian, đi kèm hệ giường tầng thông minh được bàn giao sẵn nhằm tối ưu hóa công năng cho các gia đình trẻ hoặc nhóm khách thuê hiện đại.

Căn hộ Hi - ceiling với chiều cao trần lên đến 5.3m được bàn giao sẵn hệ giường tầng thông minh

Bên cạnh ưu thế thiết kế, Picity Sky Park còn gia tăng sức cạnh tranh bằng giải pháp tài chính linh hoạt. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà, đồng thời được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ. Ngoài ra, chính sách ân hạn nợ gốc 24 tháng cùng gói ưu đãi lãi suất độc quyền kéo dài 36 tháng đã tạo ra "lá chắn" tài chính vững chắc, không chỉ giúp người mua chủ động dòng tiền mà còn giảm thiểu tối đa áp lực thanh toán, đảm bảo lộ trình an cư thảnh thơi trong những năm đầu lập nghiệp.

Lễ cất nóc dự án Picity Sky Park là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết tiến độ và chất lượng của Pi Group đối với khách hàng. Đây đồng thời là bước đi vững chắc trong lộ trình hiện thực hóa tổ ấm trong mơ cho hàng ngàn gia đình, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và gia tăng giá trị bất động sản bền vững tại khu vực cửa ngõ TP.HCM.