Picity Sky Park định hình chuẩn sống mới tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Picity Sky Park sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền quốc lộ 1A, kết nối trực tiếp đại lộ Phạm Văn Đồng.

Vị trí chiến lược ngay cửa ngõ TP.Thủ Đức

Tọa lạc tại trung tâm TP. Dĩ An, nơi giao thoa giữa TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, Picity Sky Park sở hữu vị trí đặc biệt hiếm có: vừa kết nối nhanh về trung tâm Thủ Đức chỉ trong 5 phút qua Quốc lộ 1A, đại lộ Phạm Văn Đồng và Xa lộ Hà Nội, vừa nằm gần các khu công nghiệp lớn như Sóng Thần, Linh Trung, Khu công nghệ cao TP.HCM… Đây là một trong số ít những dự án tại khu vực đã phát triển hạ tầng dân cư hiện hữu, đồng thời tiếp cận trực tiếp các tuyến Metro kết nối TP HCM và Bình Dương trong tương lai.

Picity Sky Park là dự án được Pi Group phát triển theo mô hình đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế.

Với xu hướng "ly tâm" ra vùng ven của cư dân TP.HCM trong bối cảnh giá nhà nội đô tăng cao, các khu vực như Dĩ An; Thuận An trở thành điểm đến lý tưởng cho người trẻ, chuyên gia nước ngoài và các gia đình có nhu cầu an cư lâu dài. Picity Sky Park sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí, khi nằm ở trung tâm kết nối của các khu vực phát triển trọng điểm.

Một trong những yếu tố then chốt khi chọn mua căn hộ hiện nay là pháp lý rõ ràng và tiến độ xây dựng thực tế. Picity Sky Park hiện đang xây dựng tới tầng 8 và đảm bảo đúng quy định về điều kiện huy động vốn theo Luật Kinh doanh Bất động sản. Dự án dự kiến bàn giao vào quý I/2027. Đây được xem là khoảng thời gian phù hợp cho người mua chuẩn bị tài chính cũng như đón đầu sự phục hồi của thị trường trong chu kỳ mới.

Chất lượng sống vượt trội

Điểm nhấn nổi bật của Picity Sky Park chính là mật độ xây dựng thấp và thiết kế tối ưu ánh sáng, gió trời, mang lại không gian sống trong lành, thông thoáng. Mỗi căn hộ đều được bố trí hợp lý với đa dạng diện tích, từ đó tối ưu công năng sử dụng nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và tiện nghi. Đây là khác biệt lớn so với các dòng căn hộ phổ thông vốn chỉ chú trọng tối đa hóa diện tích thương mại. Picity Sky Park lựa chọn đi theo hướng "chất lượng sống làm trung tâm", phù hợp với xu thế lựa chọn không gian sống mới của khách hàng trẻ, đề cao trải nghiệm sống hơn là sở hữu đơn thuần.

Khách hàng tham quan căn hộ mẫu tại dự án Picity Sky Park.

Dự án còn được đầu tư bài bản theo chuẩn đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. Trong đó hệ tiện ích nội khu được đầu tư bài bản với: hồ bơi vô cực, công viên dạo bộ trên không, khu vui chơi trẻ em ứng dụng công nghệ tương tác, khu chiếu phim ngoài trời, phòng golf 3D… Tất cả tạo nên một hệ sinh thái hiện đại, đồng bộ, mang đến giá trị sống vượt mong đợi cho cư dân tương lai.

Hệ tiện ích cao cấp của Picity Sky Park được đặt trên tầng 21 với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Không dừng lại ở tiện ích, Picity Sky Park còn là dự án tiên phong ứng dụng công nghệ IoT và AI trong vận hành, giúp tăng cường an ninh và tiết kiệm chi phí cho cư dân. Hệ thống camera AI, nhận diện khuôn mặt Face ID, cùng nền tảng quản lý thông minh độc quyền "Pi Care" không chỉ giúp quản lý hiệu quả mà còn kết nối cư dân với Ban quản lý một cách nhanh chóng, thuận tiện; điều hiếm có ở các dự án cùng phân khúc.

Picity Sky Park chinh phục đông đảo khách hàng ngay từ khi ra mắt thị trường.

Ngay từ khi ra mắt, Picity Sky Park đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường nhờ những lợi thế vượt trội. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thực của người mua nhà lần đầu, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, dự án còn hấp dẫn giới đầu tư nhờ vào vị trí chiến lược, kết nối hạ tầng ngày càng hoàn thiện và tiềm năng cho thuê cao từ cộng đồng chuyên gia, sinh viên và người lao động. Mức giá dao động từ 45-50 triệu đồng/m² được xem là hợp lý so với giá trị thực tế mà dự án mang lại; một không gian sống cao cấp với tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Giữa bối cảnh thị trường căn hộ đang chuyển mình theo hướng "ít nhưng chất", các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiến độ ổn định, vị trí chiến lược và chất lượng cao cấp như Picity Sky Park sẽ ngày càng được quan tâm. Đây không chỉ là nơi đáng sống cho cư dân hiện đại, mà còn là tài sản đầu tư dài hạn có tính bền vững cao, đặc biệt trong thời kỳ tái cân bằng cung cầu bất động sản như hiện nay.