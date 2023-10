Pickleball Việt Nam đoạt 2 HCB châu Á ngay trong lần đầu tham dự

So với các đoàn tham dự giải vô địch châu Á lần này, Việt Nam là quốc gia chưa có liên đoàn pickleball chính thức và CLB Pickleball and Friends VN đã đăng ký tham dự với kinh phí tự túc. Đội trưởng CLB Pickleball and Friends VN Vũ Thành Dương chia sẻ với Thanh Niên: "Chúng tôi đăng ký tham gia giải với mục tiêu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và mong muốn có được liên đoàn chính thức khi nhiều khả năng bộ môn này sẽ được đưa vào thi đấu tại SEA Games và ASIAD những kỳ tới đây".

Pickleball Việt Nam góp mặt tại giải đều là những cựu vận động viên, huấn luyện viên của các bộ môn khác chuyển sang thi đấu với niềm đam mê như Trương Quang Vũ, HLV quần vợt Nguyễn Anh Thắng, Vũ Thành Dương (bóng chuyền), cựu vô địch nữ quần vợt Việt Nam Trần Thị Kim Lợi, Lê Bá Thanh Xuân (quần vợt), Trần Huyền Trang... Các tay vợt Việt Nam đã thi đấu rất hay và giành 2 HCB, 1 HCĐ ở 3 nội dung tham dự.

Thi đấu nổi bật nhất chính là tay vợt Nguyễn Anh Thắng và anh đã đem về tấm HCB đầu tiên cho pickleball Việt Nam ở nội dung đơn nam dành cho lứa tuổi trên 35. Tay vợt Việt Nam đã gây bất ngờ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên khi lần lượt đánh bại những đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Loan bằng lối đánh đẹp mắt và chỉ để thua sát nút 1-2 trước Vishal Jadhav (Indonesia) trong trận chung kết.

Chia sẻ sau trận chung kết, Nguyễn Anh Thắng đã nói: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi đoạt được tấm HCB ở đấu trường cao nhất của châu Á. Chúng tôi thi đấu bằng sự quyết tâm cao nhất khi khoác trên mình chiếc áo Việt Nam. Bởi so với các đội tuyển các nước đã tập luyện chuyên nghiệp rất lâu thì tôi và các đồng đội chỉ mới tập luyện vài tháng. Tôi nghĩ, nếu được tập luyện bài bản và chuyên nghiệp hơn, pickleball Việt Nam hoàn toàn có thể tranh chấp được huy chương tại các giải đấu châu Á hoặc cao hơn nữa".

Không chỉ vậy, Nguyễn Anh Thắng cùng người đồng đội Lê Bá Thanh Xuân đem về cho pickleball Việt Nam tấm HCĐ ở nội dung đôi nam trên 35. Hai tay vợt Trương Quang Vũ và Trần Thị Kim Lợi cũng lọt vào trận chung kết ở nội dung đôi nam nữ trên 35 tuổi và chỉ chịu thất bại trước bộ đôi rất mạnh của nước chủ nhà Kai Fen Yi và Yao Cheng Wang.

Tận mắt chứng kiến pickleball Việt Nam lần đầu thi đấu châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball châu Á (AFP) Hogan Lai khen ngợi: "Tôi không nghĩ pickleball Việt Nam chỉ mới tập luyện vài tháng khi họ sở hữu những tay vợt có kỹ thuật rất tốt và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Tôi hy vọng pickleball Việt Nam sẽ sớm có liên đoàn để góp phần phát triển cho bộ môn này tại châu Á".

Pickleball được xuất hiện vào năm 1965. Đây là môn chơi bằng vợt gỗ và bóng nhựa có đục lỗ. Môn thể thao này có thể được chơi theo các nội dung đơn hoặc đôi như các môn cầu lông, bóng bàn hay quần vợt. Pickleball có thể được chơi trong nhà hoặc ngoài trời trên sân có kích thước giống với sân cầu lông kết hợp với lưới như môn quần vợt.