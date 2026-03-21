Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định vị thế quốc tế của thể thao Việt Nam

Sự đồng hành của các đối tác và nhà tài trợ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nguồn lực, mà còn cùng D-Joy kiến tạo hệ sinh thái thể thao chuyên nghiệp, bền vững

Những con số ấn tượng

Ngay từ chặng khởi đầu (Leg 1 - Petrolimex Cup), D-Joy Tour 2026 đã tạo nên một "cơn sốt" trong cộng đồng. Chỉ sau 3 tuần công bố, giải đã thu hút 1.296 lượt đăng ký, trong đó có sự góp mặt của 149 vận động viên quốc tế.

Phát biểu khai mạc, anh Đặng Quang Anh, Chủ tịch D-Joy, chia sẻ: "Chính sự tín nhiệm của đối tác, nhà tài trợ, các vận động viên, cổ động viên, cộng đồng những người yêu thể thao,… đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp D-Joy không chỉ đi nhanh hơn, mà còn đi xa hơn, vững vàng hơn trên chặng đường phát triển".

Chủ tịch D-Joy anh Đặng Quang Anh phát biểu khai mạc và tri ân các đối tác

Năm 2026, giải đấu của D-Joy tiếp tục quy tụ sự đồng hành của các thương hiệu hàng đầu, tiêu biểu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (Nhà tài trợ danh xưng), Tập đoàn TTC (Nhà tài trợ kim cương), Facolos (Đơn vị tài trợ bóng thi đấu chính thức), Vietnam Airlines (Nhà tài trợ vận chuyển duy nhất), Coca-Cola (Nhà tài trợ nước uống độc quyền), Coolmate (Đơn vị tài trợ trang phục), Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Đơn vị bảo trợ y tế), Đài truyền hình HTV, Công ty HTV-TMS (Đơn vị bảo trợ truyền thông) cùng các thương hiệu uy tín khác như Sacombank, Vloop, Joma, Grand Castella, Wika, Potato Clothing, Kaiwin, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM, Zocker, Jogarbola, LAVA | 25 FIT, Saforelle, Dasin, Tiktok,…

Sự tin tưởng của các đối tác đã góp phần nâng tầm chuỗi giải đấu, thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, lối sống năng động và lành mạnh tại Việt Nam.

Hệ sinh thái Pickleball quy mô bậc nhất châu Á

D-Joy đang hiện thực hóa chiến lược xây dựng nền tảng dài hạn với những cột mốc ấn tượng. D-Joy Tour 2026 cũng như các giải khác dự kiến tổ chức trong năm 2026 kỳ vọng sẽ là bệ phóng đưa Pickleball Việt Nam tiệm cận các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD và xa hơn là Olympic.

Giải Pickleball D-Joy Tour 2026 - Leg 1 - Petrolimex Cup được diễn ra từ ngày 19.3 đến ngày 22.3.2026 tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn

Hiện tại, D-Joy đã phát triển hệ thống sân quy mô, gồm 76 sân tại 3 cụm, trong đó cụm 11 sân tại Công viên bờ sông Sài Gòn, cụm 13 sân tại Tân Vạn - Đảo Kim Quy (Đồng Nai) và cụm 52 sân lớn nhất châu Á tại Phường Tân Mỹ (TP.HCM), đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp đẳng cấp; Đưa Học viện Thể thao D-Joy được đầu tư cơ sở vật chất vượt trội đi vào hoạt động. Và quan trọng hơn, xây dựng một hệ sinh thái có khả năng kết nối các quốc gia. D-Joy là đại diện duy nhất của Việt Nam đồng sáng lập Liên minh Pickleball Toàn cầu, hợp lực cùng các tổ chức uy tín từ Mỹ, Úc, Ấn Độ, Anh, Canada và châu Âu để chuẩn hóa hệ thống thi đấu và xếp hạng thế giới.

Sân chơi chiến lược bồi dưỡng tài năng trẻ

Không chỉ dừng lại ở các nội dung thi đấu chuyên nghiệp dành cho người lớn, D-Joy Tour 2026 còn chú trọng đặc biệt đến hệ thống giải Junior. Đây là sân chơi chiến lược nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng trẻ ngay từ lứa tuổi học đường.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa thể thao và giáo dục được cụ thể hóa thông qua mối quan hệ đối tác với Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT). Các vận động viên trẻ xuất sắc tại giải đấu sẽ có cơ hội tiếp cận với các chương trình học bổng giá trị, giúp các em có thể theo đuổi đam mê thể thao nhưng vẫn đảm bảo nền tảng kiến thức vững chắc.

Các thành viên CLB Pickleball D-Joy đạt thành tích cao tại Malaysia

D-Joy còn chú trọng vào việc xây dựng quy trình huấn luyện chuyên sâu, tập trung vào việc chuẩn hóa kỹ thuật cho cộng đồng người chơi thông qua các chương trình tập huấn bài bản, được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Việc đầu tư nghiêm túc vào giáo trình huấn luyện không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn cho các vận động viên trong nước mà còn là nền tảng để D-Joy tự tin "xuất khẩu" mô hình vận hành giải đấu ra quốc tế. Tiêu biểu là dự án nhượng quyền mô hình giải đấu chuyên nghiệp sang Malaysia. Tất cả tạo nên một vòng tròn khép kín: Từ cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự đến tổ chức giải đấu - sẵn sàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm Pickleball của khu vực.

Pickleball Việt Nam đang đứng trước "thời điểm vàng" để trở thành một điểm sáng mới trên bản đồ thể thao quốc tế

Từ nền tảng đã được thiết lập, D-Joy kỳ vọng sẽ cùng các đối tác, các vận động viên, cộng đồng những người yêu thể thao, người hâm mộ,… kiến tạo một hệ sinh thái thể thao bền vững, khẳng định khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm châu lục. Trong hành trình đó, mỗi chặng đấu vừa là một sự kiện thể thao, vừa là một điểm chạm kết nối, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển.