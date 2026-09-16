Pin iPhone 18 Pro Max dùng được bao lâu, sạc nhanh đến mức nào?

Theo thông số kỹ thuật do Apple công bố, iPhone 18 Pro Max có thể phát video liên tục tới 43 giờ hoặc phát video trực tuyến tới 38 giờ chỉ với một lần sạc đầy. Với các tác vụ sử dụng thông thường như lướt web, nhắn tin và nghe gọi xen kẽ, máy có thể trụ được khoảng 29 giờ trước khi cần cắm sạc lại. Mức thời lượng này cao hơn so với phiên bản Pro tiêu chuẩn, vốn được công bố thời gian phát video tối đa 34 giờ và sử dụng thông thường khoảng 23 giờ.

Về tốc độ sạc, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây, đạt khoảng 50% dung lượng pin chỉ sau 15 phút nếu dùng bộ sạc từ 60W trở lên kèm cáp USB-C. Máy cũng hỗ trợ sạc không dây theo cả hai chuẩn MagSafe và Qi2 với công suất tối đa 25W, nếu sạc bằng phụ kiện MagSafe kèm adapter từ 35W trở lên, thời gian đạt 50% pin rơi vào khoảng 30 phút. Những cải tiến này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ so với các thế hệ iPhone trước.

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Nguồn: TopZone