Pin lớn đi 200 km, cốp vẫn rộng 50L: Dat Bike ERA tối ưu thế nào?

Đó gần như là "quy luật bất thành văn" của thị trường xe máy điện suốt nhiều năm qua. Thế nhưng Dat Bike ERA lại đi theo hướng khác: một mẫu xe có thể đi tới 200 km sau mỗi lần sạc, nhưng vẫn sở hữu cốp 50L rộng bậc nhất thị trường - đủ sức chứa mọi thứ từ laptop, túi đồ mua sắm đến vài chiếc mũ bảo hiểm cùng lúc. Vậy Dat Bike đã làm điều đó như thế nào?

Làm cốp to không hề khó, chỉ cần… chấp nhận đánh đổi

Trong thế giới xe điện, để có một chiếc xe "cốp rộng", cách làm thật ra không quá phức tạp. Nhà sản xuất có thể giảm kích thước pin để lấy thêm không gian chứa đồ, hoặc đơn giản là tăng kích thước tổng thể chiếc xe để tạo thêm diện tích dưới yên.

Nhưng mọi sự đánh đổi đều có cái giá của nó. Pin nhỏ hơn đồng nghĩa quãng đường di chuyển ngắn hơn và người dùng phải sạc thường xuyên hơn. Xe lớn, cồng kềnh hơn lại khiến việc dắt xe, quay đầu hay len lỏi trong đô thị trở nên bất tiện, đặc biệt với người dùng nữ hoặc các gia đình trẻ.

Bởi vậy, bài toán thực sự không nằm ở việc "làm cốp to", mà là làm sao để vừa có pin lớn, vừa có cốp rộng nhưng chiếc xe vẫn gọn gàng và dễ sử dụng hàng ngày.

Đó là lý do Dat Bike ERA được xem như một bài toán tối ưu đầy tham vọng về thiết kế và công nghệ.

Dat Bike ERA có dung tích cốp lớn tới 50L ẢNH: CHÍ TÂM

Thay vì tăng kích thước xe, Dat Bike chọn cách tái cấu trúc toàn bộ hệ thống bên trong. Từ pin, hệ thống quản lý pin (BMS), động cơ, bộ điều khiển đến thiết kế cơ khí đều do hãng tự nghiên cứu và phát triển đồng bộ. Điều này giúp Dat Bike chủ động hơn trong việc bố trí linh kiện, tối ưu không gian và phân bổ trọng lượng - điều rất khó đạt được nếu chỉ lắp ráp từ các thành phần có sẵn.

Khác với phần lớn xe điện phổ thông đặt pin dưới yên, Dat Bike đưa toàn bộ khối pin xuống dưới sàn xe để giải phóng gần như toàn bộ không gian cốp. Thiết kế này không chỉ giúp xe ổn định hơn nhờ trọng tâm thấp, mà còn tạo ra khoang chứa đồ lên tới 50L - lớn bậc nhất thị trường xe máy hai bánh hiện nay.

Quan trọng hơn, ERA vẫn giữ được dáng xe gọn gàng với trọng lượng 112kg và chiều cao yên 750mm, tương đương nhiều mẫu xe tay ga phổ thông. Đằng sau một chiếc xe trông "rất bình thường" thực chất là cả một khối lượng kỹ thuật khổng lồ được tối ưu để dung hòa những điều vốn khó có thể cùng tồn tại trên một mẫu xe điện đô thị.

Mỗi thông số đều để phục vụ những nhu cầu đời thực

Điểm đáng giá nhất của Dat Bike ERA không nằm ở những con số kỹ thuật riêng lẻ, mà ở cách mọi công nghệ trên xe đều hướng đến các tình huống sử dụng thực tế.

Cốp rộng 50L không đơn thuần là một con số lớn hơn mặt bằng chung thị trường. Đó là cảm giác không còn phải cân nhắc xem nên để áo mưa, laptop hay túi đồ mua sắm ở đâu. Là việc một gia đình có thể đi siêu thị cuối tuần mà không cần treo lỉnh kỉnh đồ phía trước xe. Hay đơn giản là người dùng có thể cất gọn hai mũ bảo hiểm sau khi vào quán cà phê hoặc trung tâm thương mại.

ERA có tầm di chuyển 200 km/lần sạc và động cơ mạnh đủ chở cả gia đình

Khối pin Dat Battery thế hệ 6 dung lượng 4.3kWh do Dat Bike tự phát triển cho quãng đường lên tới 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Với nhịp sống đô thị hiện nay, điều đó đồng nghĩa nhiều người có thể đi làm, đưa đón con hay di chuyển hằng ngày suốt gần một tuần mới cần sạc lại.

Động cơ side motor truyền động qua bánh răng giúp xe vận hành êm ái, ít tiếng ồn

ERA cũng được trang bị động cơ side motor công suất 5kW, cho khả năng tăng tốc từ 0-40 km/h trong khoảng 3 giây và đạt tốc độ tối đa 82 km/h.

Những thông số này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật, mà còn được tối ưu cho nhu cầu sử dụng thực tế hằng ngày như chở hai người, leo dốc hầm chung cư hay tăng tốc linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Công nghệ vượt trội để trải nghiệm sạc không còn là nỗi bận tâm

Bên cạnh quãng đường và không gian chứa đồ, một trong những mối bận tâm của người dùng xe điện là cảm giác "phải nhớ chuyện sạc".

Dat Bike đã giải quyết bài toán này trên ERA bằng công nghệ Sạc tích hợp (Integrated Charger) do hãng tự nghiên cứu và phát triển. Thay vì mang theo cục sạc rời, người dùng chỉ cần cắm trực tiếp dây điện vào ổ dân dụng 220V như sạc điện thoại hay máy tính. Bộ sạc đã được tích hợp thẳng vào trong xe, giúp trải nghiệm sử dụng trở nên đơn giản và tự nhiên hơn rất nhiều.

Dây sạc được tích hợp sẵn trong xe, có thể cắm tại mọi ổ điện thông dụng ẢNH: CHÍ TÂM

Không chỉ tiện hơn, ERA còn thuộc nhóm xe điện có tốc độ sạc nhanh hàng đầu thị trường. Phiên bản ERA E2 có thể sạc đầy chỉ trong khoảng 3 giờ 30 phút. Trong khi đó, ERA E1 hỗ trợ ba mức công suất sạc, trong đó chế độ Boost 2.700W cho phép sạc 15 phút để đi thêm khoảng 30 km - tương đương quãng đường di chuyển nội đô của nhiều người trong một ngày. Ngoài ra, chế độ sạc nhanh 1.800W cũng giúp xe nạp đầy pin chỉ sau khoảng 2 giờ 15 phút.

Điều này giúp trải nghiệm sử dụng xe điện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người dùng không còn áp lực phải "sạc đầy mới dám đi", mà có thể tranh thủ sạc nhanh trong lúc ăn sáng, uống cà phê hay nghỉ ngơi ngắn trước khi tiếp tục hành trình.

Sự phát triển của xe điện hôm nay không còn chỉ là câu chuyện về công nghệ hay thông số. Quan trọng hơn là công nghệ đó có thực sự giải quyết được những nhu cầu rất đời thường hay không.

Với ERA, Dat Bike cho thấy một hướng tiếp cận khác: không bắt người dùng phải đánh đổi giữa quãng đường, cốp xe hay sự tiện lợi, mà tìm cách tối ưu tất cả trên cùng một mẫu xe phổ thông.

Với mức giá từ 29,9 triệu đồng đã bao gồm pin và thuế, ERA trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho nhiều người dùng Việt đang tìm kiếm một chiếc xe điện đủ thực dụng để thay thế xe xăng trong cuộc sống hàng ngày.