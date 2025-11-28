Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

PineCare đẩy mạnh công nghệ vệ sinh gia dụng thân thiện môi trường

Khải Minh
Khải Minh
28/11/2025 09:05 GMT+7

Ngày 27.11, Công ty CP đầu tư và thương mại Thông Việt Nam, chủ sở hữu thương hiệu PineCare, công bố hợp tác chiến lược với NAMSAPA nhằm phân phối dòng viên rửa bát sinh học sản xuất tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc đưa các giải pháp vệ sinh gia dụng thân thiện môi trường đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Theo biên bản ghi nhớ ký kết tại TP.HCM, NAMSAPA - nhà phân phối thiết bị gia dụng và máy rửa bát quy mô lớn - sẽ trở thành đối tác phân phối chính thức của PineCare. Các sản phẩm sẽ được đưa vào hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng gia dụng, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm xanh, an toàn và có nguồn gốc từ thực vật.

PineCare hợp tác NAMSAPA phân phối viên rửa bát sinh học tại Việt Nam - Ảnh 1.

Viên rửa bát Eco PineCare dùng cho máy rửa bát, làm từ tinh dầu thông và enzyme thực vật, phân hủy sinh học, không dùng hóa chất công nghiệp

ẢNH: PINECARE

Sản phẩm chủ lực trong hợp tác lần này là Eco PineCare - được thiết kế dành riêng cho máy rửa bát, sử dụng tinh dầu thông và enzyme thực vật trong công thức độc quyền PinePower. Dòng sản phẩm này có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn, giúp loại bỏ dầu mỡ hiệu quả mà không cần đến hóa chất công nghiệp. Bên cạnh đó, PineCare còn cung cấp muối làm mềm nước, nước làm bóng và viên vệ sinh máy rửa bát - tất cả đều phát triển trên nền tảng tinh dầu thông, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Đại diện PineCare, ông Đặng Trần Huy, khẳng định sự hợp tác với NAMSAPA là bước đi chiến lược giúp thương hiệu nội địa vươn tầm cạnh tranh cùng các sản phẩm ngoại nhập. Trong khi đó, ông Trần Hữu Tài - Phó Giám đốc NAMSAPA - nhấn mạnh nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm phụ trợ an toàn và cam kết đồng hành cùng PineCare trong mục tiêu phát triển bền vững.

Việc đưa sản phẩm viên rửa bát sinh học vào hệ sinh thái tiêu dùng trong nước thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm hóa học và thúc đẩy lối sống thân thiện môi trường.

Khám phá thêm chủ đề

Sinh học Tiêu dùng sản phẩm Gia dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận