PineCare đẩy mạnh công nghệ vệ sinh gia dụng thân thiện môi trường

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong việc đưa các giải pháp vệ sinh gia dụng thân thiện môi trường đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Theo biên bản ghi nhớ ký kết tại TP.HCM, NAMSAPA - nhà phân phối thiết bị gia dụng và máy rửa bát quy mô lớn - sẽ trở thành đối tác phân phối chính thức của PineCare. Các sản phẩm sẽ được đưa vào hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng gia dụng, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm xanh, an toàn và có nguồn gốc từ thực vật.

Viên rửa bát Eco PineCare dùng cho máy rửa bát, làm từ tinh dầu thông và enzyme thực vật, phân hủy sinh học, không dùng hóa chất công nghiệp ẢNH: PINECARE

Sản phẩm chủ lực trong hợp tác lần này là Eco PineCare - được thiết kế dành riêng cho máy rửa bát, sử dụng tinh dầu thông và enzyme thực vật trong công thức độc quyền PinePower. Dòng sản phẩm này có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn, giúp loại bỏ dầu mỡ hiệu quả mà không cần đến hóa chất công nghiệp. Bên cạnh đó, PineCare còn cung cấp muối làm mềm nước, nước làm bóng và viên vệ sinh máy rửa bát - tất cả đều phát triển trên nền tảng tinh dầu thông, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Đại diện PineCare, ông Đặng Trần Huy, khẳng định sự hợp tác với NAMSAPA là bước đi chiến lược giúp thương hiệu nội địa vươn tầm cạnh tranh cùng các sản phẩm ngoại nhập. Trong khi đó, ông Trần Hữu Tài - Phó Giám đốc NAMSAPA - nhấn mạnh nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm phụ trợ an toàn và cam kết đồng hành cùng PineCare trong mục tiêu phát triển bền vững.

Việc đưa sản phẩm viên rửa bát sinh học vào hệ sinh thái tiêu dùng trong nước thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp Việt trong quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm hóa học và thúc đẩy lối sống thân thiện môi trường.