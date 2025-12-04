Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Pistachio Hotel Sapa và hành trình 7 năm đánh thức cảm xúc

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/12/2025 11:00 GMT+7

Bước sang tuổi thứ 7, Pistachio Hotel Sapa tiếp tục khẳng định vị thế là điểm dừng chân giàu bản sắc Tây Bắc, nơi du khách tìm thấy những trải nghiệm an yên giữa núi rừng theo chuẩn quốc tế.

Từ một khách sạn 4 sao giữa trung tâm thị trấn, sau gần một thập kỷ phát triển, Pistachio đã trở thành một trong những địa điểm lưu trú được yêu thích nhờ không gian đương đại mang đậm văn hóa vùng cao.

Pistachio Hotel Sapa và hành trình 7 năm đánh thức cảm xúc - Ảnh 1.

Đội ngũ CBNV khách sạn Pistachio Hotel Sapa

Tọa lạc tại vị trí bao trọn thung lũng Mường Hoa, khách sạn gây ấn tượng bởi tầm nhìn rộng mở, nơi mây trời và núi non dường như hòa làm một. Với 108 phòng nghỉ, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa trong nhà cùng các dịch vụ chuyên nghiệp nhà hàng, spa, gym, phòng hội nghị, Pistachio Hotel Sapa tạo nên một không gian nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Không chỉ mang đến các tiện ích đạt chuẩn quốc tế, Pistachio Hotel Sapa còn chú trọng đến việc lưu giữ cảm xúc khách hàng trong từng dịch vụ. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm, đại diện Pistachio Hotel Sapa gửi lời cảm ơn đến những du khách đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Khách sạn cho biết sẽ tiếp tục duy trì định hướng phát triển bền vững, chú trọng trải nghiệm lưu trú và giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của Sapa.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 29 đường Thác Bạc, tổ 5, phường Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Hotline: 0868 588 364

Email: rsv@pistachiohotel.com

Facebook: https://www.facebook.com/pistachiohotelsapa

Khám phá thêm chủ đề

Pistachio Hotel Sapa hotel Sapa khách sạn Tây Bắc
Xem thêm bình luận