Plasma Gold: Công nghệ tiên phong trong thẩm mỹ, nội khoa hiện đại

Nhu cầu thẩm mỹ, điều trị, trẻ hóa da càng ngày càng đa dạng

Những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ da, y khoa là bước đệm cho các kỹ thuật, thiết bị, phương pháp làm đẹp ngày càng đa dạng và toàn diện hơn. Ngành làm đẹp, đặc biệt là thẩm mỹ nội khoa đang trở thành xu hướng làm đẹp mới được ưa chuộng tại Việt Nam bởi ít can thiệp xâm lấn và an toàn. Ngoài ra, chi phí thấp hơn làm đẹp ngoại khoa (phẫu thuật), khó phát hiện thẩm mỹ, không cần nghỉ dưỡng dài ngày cũng là những lý do thẩm mỹ nội khoa, làm đẹp, trẻ hóa da trở thành mảnh đất màu mỡ với tiềm năng phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, khách hàng lo ngại cảm giác đau rát của các phương pháp thẩm mỹ nội khoa, da liễu truyền thống, ưu tiên những phương pháp, công nghệ cao mới vừa an toàn, ít gây đau đớn, tiết kiệm thời gian. Tất cả đã dần thay đổi bộ mặt của ngành thẩm mỹ trong nước nói chung. Điều này khiến các bác sĩ, chuyên gia da liễu dần chuyển dịch và tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới để bắt kịp với những thay đổi của ngành làm đẹp.

Plasma Gold - Công nghệ Plasma "đa nhiệm" thế hệ mới

Được biết đến rộng rãi và là lựa chọn phù hợp cho các phòng khám, thẩm mỹ, Plasma Gold là thiết bị tiên phong kết hợp công nghệ Plasma lạnh và Plasma phân đoạn (Fractional) trong cùng một nền tảng, giúp điều trị các vấn đề về da, dự phòng viêm nhiễm biến chứng. Công nghệ Plasma lạnh dùng Ni tơ và Oxy trong không khí thay cho khí Argon vừa phát huy hiệu quả, tiết kiệm mà không tiêu hao vật tư. Sự kết hợp của 2 công nghệ này cho phép các bác sĩ có thể dễ dàng điều chỉnh các phác đồ linh hoạt theo từng tình trạng tổn thương, chăm sóc hậu phẫu, điều trị da liễu phức tạp.

Plasma Gold còn là một thiết bị có thể làm trẻ hóa da, làm săn chắc da (mặt, mắt, cổ), kích thích mọc tóc, điều trị sẹo mụn, nếp nhăn, tổn thương da bề mặt, u nhú do virus, sừng hóa tiết bã, và hỗ trợ chữa lành vết thương. Tất cả được gói gọn "all in one Solution".

3 chế độ - 1 hệ giải pháp toàn diện - không tiêu hao

Đốt vi điểm Plasma Gold an toàn và chính xác cao

Chỉ với 1 thiết bị giải quyết trọn những vấn đề về thẩm mỹ, ngoại khoa, da, Plasma Gold đã khắc phục được những khuyết điểm mà các công nghệ đơn lẻ khác chưa thể làm được để mang đến cho khách hàng một kết quả trẻ đẹp hoàn mỹ. Đặc biệt, không cần phải đầu tư nhiều thiết bị với chi phí vận hành cao khi Plasma Gold hầu như đã tích hợp các công nghệ hiện đại, thay thế nhiều thiết bị như laser phân mảnh, RF, micro-needle RF.

Giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Plasma Gold: https://thanhnien.vn/plasma-gold-giup-spa-tang-doanh-thu-va-cham-toi-chuan-tham-my-khong-xam-lan-185250529181347838.htm

Single Dot - Chế độ vi điểm, thế hệ cải tiến cho điều trị xâm lấn có kiểm soát:

Single Dot là phương pháp điều trị sẹo, trẻ hóa da, làm đều màu da phổ biến hiện nay. Phương pháp này giúp kích thích sản xuất collagen và elastin giúp da phục hồi và làm đầy các vùng da khuyết điểm. Ưu điểm của chế độ Single Dot - Plasma Gold chính là khả năng kiểm soát độ xâm lấn chính xác bằng năng lượng plasma vi điểm, có thể được sử dụng để thẩm mỹ cho các vùng da nhạy cảm, vùng da dễ bị tổn thương như mí mắt.

Bên cạnh đó, nhờ sự chính xác cao trong các nốt chấm vi điểm, Single Dot không tạo các tổn thương lan rộng trên da, thời gian thủ thuật nhanh. Tạo lớp mài trên vùng da xử lý, dễ dàng chăm sóc sau thủ thuật thẩm mỹ. Với những ưu điểm trên, chế độ single dot của Plasma Gold được sử dụng cho các phác đồ như cắt đốt nốt ruồi, nâng mí mắt, cắt đốt sẹo lồi, sẹo xấu, sẹo khó thẩm mỹ.

Fractional Dot - Chế độ đa vi điểm, tối ưu cho chuyên gia:

Plasma gold thiết bị "3 in" tiên phong trong thế hệ Plasma không tiêu hao

Fractionnal Dot tạo các vi kiểm có kiểm soát bằng tia Plasma để tạo các vi tổn thương trên bề mặt da. Các tổn thương này kích thích tăng sinh collagen và elastin phục hồi, tái tạo da làm đầy các sẹo lõm, sẹo rỗ, rạn da, da thâm nám. Phương pháp Fractionnal Dots được biết đến rộng rãi nhờ cơ chế không gây xâm lấn sâu, không làm tổn thương vùng hạ bì, không tạo cảm giác đau khi thẩm mỹ, được dùng cho các phác đồ tái tạo sẹo rỗ,

Tìm hiểu thêm về Plasma Gold: https://maihanspa.com/plasma-gold

Cold Plasma Dot - Giải pháp phục hồi mô tổn thương hậu thủ thuật:

Cold Plasma hay còn gọi là Plasma Lạnh sử dụng Plasma ở nhiệt độ thấp, không cần gây tê hay gây kích ứng, đau rát như các phương pháp khác. Đặc biệt, Plasma lạnh hoạt động ở môi trường năng lượng thấp, tạo môi trường vô trùng sinh học và thúc đẩy tăng sinh tế nào.

Plasma Gold được đánh giá cao bởi các chuyên gia đầu ngành

Plasma lạnh không tiêu hao vật tư, dòng plasma được tạo ra hoàn toàn bằng cơ chế ion hóa không khí (tạo ra các sản phẩm O3, H2O2, NO). Diệt khuẩn, kháng viêm, làm dịu và tái tạo biểu mô sau laser CO₂, peel hóa học, PRP, MRF. Cold Plasma còn giúp hỗ trợ tăng tốc quá trình biểu mô hóa đã được chứng minh rút ngắn thời gian phục hồi trung bình 30 - 50%. Làm dịu da ngay trong lần đầu, hạn chế đỏ rát, giảm nguy cơ PIH.

Plasma Gold đánh dấu bước tiến quan trọng của khi kết hợp các công nghệ hiện đại tiên tiến hàng đầu trong thẩm mỹ nội khoa, trẻ hóa da, điều trị sẹo, mang đến làn da khoẻ, vẻ đẹp tự tin cho khách hàng. Bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng của xu hướng và nhu cầu của khách hàng, Plasma Gold là lựa chọn lý tưởng cho các bác sĩ, chủ phòng khám, spa mong muốn dẫn đầu lĩnh vực, tạo dựng được tên tuổi trong ngành thẩm mỹ.

Hiện nay, Plasma Gold đang được nhập khẩu bởi Công ty CP giải pháp thẩm mỹ khoa học ACG và đơn vị phân phối duy nhất tại Việt Nam là Mai Hân Group với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành spa.