PlayStation Plus bổ sung thêm 3 tựa game cho tháng 1.2022

Theo VentureBeat, Sony vừa đã công bố những bổ sung đầu tiên cho PlayStation Plus vào năm 2022. Những sản phẩm trò chơi của tháng 1 gồm có Persona 5 Strikers, Dirt 5 và Deep Rock Galactic. Cả ba tựa game sẽ khả dụng cho đến ngày 1.2.2022.

Persona 5 Strikers có lẽ là trò chơi có doanh thu cao nhất. Phần tiếp theo của Persona 5, Strikers kết hợp lối chơi hành động hack-and-slash với cơ chế RPG truyền thống của series. Trò chơi là một trong những tựa game bán chạy nhất trong tháng 2, cả nói chung và trên Steam nói riêng. Trò chơi sẽ có sẵn cho chủ sở hữu PS4.

Dirt 5 là tựa game chơi đơn sẽ có sẵn cho cả chủ sở hữu PS5 và PS4. Sau sự ra mắt thành công của trò chơi vào năm ngoái, EA đã mua lại nhà phát triển Codemasters vào năm 2021.





PlayStation Plus thường có một tựa game co-op hoặc nhiều người chơi mỗi tháng. Và trong tháng 1 sắp tới, đó là Deep Rock Galactic. Đây là một tựa game co-op từ 1 đến 4 người chơi, trong đó người chơi phải khai quật một hệ thống hang động khổng lồ được tạo ra theo quy trình của người ngoài hành tinh. Deep Rock Galactic sẽ có sẵn cho cả chủ sở hữu PS4 và PS5.

Trước động thái thêm mới các trò chơi, Sony sẽ loại bỏ Godfall, Lego DC Super Villains, Mortal Shell, The Persistence, The Walking Dead: Saints and Sinners và Until You Fall vào cuối tháng 12. Sony đã cung cấp 3 tựa game sau cùng vào tháng 11 để kỷ niệm ngày thành lập PSVR. Cả ba sẽ có sẵn cho người đăng ký PlayStation Plus cho đến ngày 3.1.