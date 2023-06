Pleiku chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững

Phát huy lợi thế

Với hàng ngàn ha đất trồng màu mỡ, TP.Pleiku từ bao năm nay luôn xác lập thế mạnh của mình trong lĩnh vực nông nghiệp trong tương quan với ngành nông của Gia Lai. Vựa rau, hoa của thành phố này luôn đứng đầu tỉnh, đáp ứng lượng lớn nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong số 22 đơn vị hành chính xã, phường, có nhiều nhà vườn trồng rau, hoa có thu nhập ổn định từ nhiều năm qua. Trong đó, nổi tiếng nhất là vùng rau thuộc xã An Phú. Với trên 2.800 hộ sinh sống, An Phú có khoảng 2.000 hộ trồng rau, hoa hay làm những công việc liên quan đến nông nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Tám, một nông dân có hơn 30 năm trồng rau ở xã An Phú chia sẻ: "Nhà tôi trồng gần 1 ha rau. Lúc thì trồng bắp cải, khi thì trồng các loại rau khác như cải, cà rốt, đậu que… Nói chung khi được giá, được mùa, nhà nông cũng có đồng ra đồng vào. Cộng với thu nhập từ chăn nuôi bò, trồng lúa nữa nên tôi xây được nhà, mua được phương tiện để phục vụ nghề nông, cho con ăn học cũng nhờ cái nghề này. Nhiều thì không có nhưng đều đều mỗi năm, thu nhập vài trăm triệu đồng cũng có".

Hằng ngày, nhiều chuyến xe chở rau củ xuất phát từ vựa rau An Phú tỏa về các tỉnh duyên hải miền Trung. Ngoài ra, năm 2012, Công ty TNHH MTV Hương Đất có trụ sở tại xã An Phú được thành lập với diện tích trồng rau củ gần 4,4 ha. Hiện mỗi năm công ty này cung cấp cho thị trường khoảng 600 tấn rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hay tại nhiều nhà vườn khác trồng rau, hoa ở các phường như Thắng Lợi, Hoa Lư, Thống Nhất… cũng có thu nhập ổn định nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Pleiku (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết từ tháng 7.2021 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn TP.Pleiku đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP.Pleiku cho biết: "Từ nghị quyết này, chúng tôi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp của thành phố bám sát tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện gắn với tăng cường tổ chức hướng dẫn, trao đổi, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả để nhân rộng".

Theo ông Hưng, thành phố cũng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; phát triển HTX nông nghiệp, mô hình nông hội, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đầu tư hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp… tạo sự lan tỏa và là tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của TP.Pleiku.

Nhiều kết quả khả quan

Trong năm 2022, TP.Pleiku đã thực hiện chuyển đổi gần 74 ha đất lúa 1 vụ, đất khác kém hiệu quả, sang trồng cây rau, màu có giá trị cao. Hiện Pleiku đang tập trung xây dựng phương thức tổ chức sản xuất, trồng lúa theo phương pháp "3 giảm, 3 tăng" (giảm lượng giống gieo sạ - giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh - giảm lượng phân đạm; tăng năng suất lúa - tăng chất lượng lúa gạo - tăng hiệu quả kinh tế); hình thành các mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân, trong đó chú trọng đến yếu tố hợp tác và mối liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ.

Hiện diện tích rau, hoa của thành phố có khoảng 933,34 ha (tăng khoảng 73,9 ha so với năm 2021), tổng diện tích gieo trồng khoảng 2.433 ha. Tại các khu vực chuyển đổi sang trồng rau, màu tại các xã An Phú, Chư Ă,... được thành phố quan tâm huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như hệ thống điện lưới hạ áp, đường giao thông nội đồng, hệ thống kênh, mương tưới tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm rau an toàn của TP.Pleiku đã có mặt ở thị trường trong và ngoài tỉnh từ nhiều năm qua Ảnh: Trần Hiếu

Đón đầu xu hướng dịch chuyển vựa cây ăn quả từ các tỉnh miền Tây lên cao nguyên do thiếu nước tưới, mặn xâm nhập, thay đổi khí hậu, thành phố đã tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển một số loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu như: Sầu riêng (701 ha), bơ (15,8 ha), xoài (12,2 ha), mít (9,5 ha), chanh dây (12 ha), vú sữa (7 ha),... trồng trong vườn nhà hoặc trồng xen trong vườn cà phê, hồ tiêu với mật độ theo khuyến cáo của Bộ NN-PTNT.

Song song với phát triển trồng trọt, công tác phát triển chăn nuôi luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển đàn gia súc gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện thành phố có khoảng 15.691 con trâu bò, 83.128 con lợn.

Công tác kêu gọi thu hút đầu tư vào nông nghiệp luôn cũng được thành phố quan tâm. Hiện trên địa bàn có 2 dự án đang thực hiện tại xã An Phú gồm Viện Nghiên cứu giống cây trồng, quy mô 1,16 ha; Khu nông nghiệp công nghệ cao, quy mô 7,46 ha do Công ty CP giống Nafoods Tây Nguyên đầu tư đã đi vào hoạt động. Dự án nhà máy tách, phân loại hoa quả xuất khẩu, quy mô 1,35 ha, nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án.

TP.Pleiku tiếp tục duy trì 4 chuỗi tham gia liên kết vào các tổ hợp tác, liên doanh liên kết sản xuất cà phê theo hướng bền vững (VietGAP, 4C) với tổng diện tích 377,75 ha với 262 hộ tham gia; hình thành tổ hợp tác liên kết Tập đoàn Lộc Trời với HTX nông nghiệp Dịch vụ Trà Đa, phát triển canh tác ngô sinh khối với diện tích canh tác 80 ha với 73 hộ tham gia liên kết. Pleiku hiện có 33 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh và đang đẩy mạnh việc vận động nhân dân tham gia chuỗi liên kết với Tập đoàn Lộc Trời nhằm tiêu thụ các sản phẩm như cà phê, tiêu, măng tây, rau, hoa các loại…