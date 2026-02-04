Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
04/02/2026 20:20 GMT+7

Thuốc canxi PM NextG Cal vinh dự góp mặt tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 - sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia lần đầu tiên được tổ chức theo Đề án phê duyệt của Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia, do Bộ Công Thương chủ trì.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2.2 đến 13.2.2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với tổng diện tích trưng bày khoảng 100.000 m², bao gồm 10 sảnh triển lãm trong nhà cùng không gian ngoài trời hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại tầm khu vực và quốc tế.

Sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia có tầm vóc lớn

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm đầu năm, quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng", hội chợ không chỉ là không gian giao thương sôi động mà còn là điểm nhấn quảng bá thương hiệu quốc gia, kết nối sản xuất – tiêu dùng và thúc đẩy thị trường nội địa phát triển bền vững.

Sự kiện được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan, đối tác và nhà đầu tư trong suốt 12 ngày tổ chức.

PM NextG Cal tại Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cùng gia đình đón tết vững vàng- Ảnh 1.

Gian hàng của thuốc canxi PM NextG Cal tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Thuốc canxi PM NextG Cal hiện diện tại phân khu Xuân Thịnh Vượng, đại diện nhóm thương hiệu chăm sóc sức khỏe xương cho gia đình Việt

Trong khuôn khổ hội chợ, PM NextG Cal xuất hiện tại phân khu Xuân Thịnh Vượng với vai trò là thương hiệu thuốc canxi tiêu biểu dành cho gia đình, dùng cho các trường hợp thiếu canxi ở người lớn tuổi, người trung niên đến phụ nữ đang mang thai, cho con bú và thanh thiếu niên trong giai đoạn phát triển.

PM NextG Cal được nghiên cứu và phát triển với định hướng mang đến giải pháp bổ sung canxi chuẩn (chuẩn uy tín - chuẩn chính hãng - chuẩn hấp thu), để đáp ứng nhu cầu chăm sóc xương trong nhịp sống hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình quan tâm hơn tới việc chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm.

PM NextG Cal tại Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cùng gia đình đón tết vững vàng- Ảnh 2.

PM NextG Cal được nghiên cứu và phát triển với định hướng mang đến giải pháp bổ sung canxi chuẩn

Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 là dấu mốc quan trọng, thể hiện định hướng phát triển nghiêm túc, minh bạch và bền vững của PM NextG Cal, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành cùng các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đưa những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của PM NextG Cal tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 tiếp tục khẳng định uy tín của một sản phẩm chăm sóc sức khỏe được lựa chọn giới thiệu tại các sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm cấp quốc gia.

Không gian kết nối - trải nghiệm tại gian hàng thuốc canxi PM NextG Cal

Tại gian hàng của thuốc canxi PM NextG Cal, khách tham quan có cơ hội:

Tìm hiểu các giải pháp bổ sung canxi được phù hợp với nhu cầu thực tế của từng thành viên trong gia đình.

Tham gia các hoạt động tương tác, vận động, kết nối trong không khí hội chợ đầu xuân sôi động.

PM NextG Cal tại Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cùng gia đình đón tết vững vàng- Ảnh 3.

Không gian kết nối - trải nghiệm tại gian hàng thuốc canxi PM NextG Cal

Thông qua các hoạt động tại hội chợ, PM NextG Cal mong muốn lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp mỗi gia đình thêm an tâm chuẩn bị cho một năm mới nhiều năng lượng và một cái tết vững vàng trong vận động hằng ngày.

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, gian hàng PM NextG Cal hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân ý nghĩa, nơi kết nối giữa thương hiệu, người tiêu dùng và cộng đồng. Hẹn gặp bạn tại gian hàng của PM NextG Cal để cùng đón Tết vững vàng, khởi đầu một năm mới khỏe mạnh và trọn vẹn.

PM NextG Cal tại Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cùng gia đình đón tết vững vàng- Ảnh 4.

PM NextG Cal - bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu (trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có thai, cho con bú, sau mãn kinh, người cao tuổi…), phối hợp điều trị loãng xương.

Chống chỉ định với các bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận và nhiễm độc vitamin D.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 63e/2024/XNQC/QLD

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, Hà Nội

Website: https://Nextgcal.vn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

PM NextG Cal Hội chợ Mùa Xuân 2026 sự kiện xúc tiến thương mại Kết nối thịnh vượng Đón xuân huy hoàng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
