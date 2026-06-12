PNJ ba lần lập ‘hat - trick’ ESG tại Top 50 CSA

Đại diện PNJ nhận chứng nhận từ BTC CSA ẢNH: TUẤN KIỆT

Đây là giải thưởng phát triển bền vững uy tín hàng đầu Việt Nam, do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư công bố thường niên. Năm 2026, hệ thống đánh giá CSA gồm 14 hạng mục với hội đồng thẩm định đến từ HSBC, PwC Việt Nam, Schneider Electric và Mekong Capital, giải thưởng đòi hỏi doanh nghiệp phải chứng minh tác động mạnh mẽ và thực chất đến kinh tế xã hội.

Chiến lược ESG toàn diện

Theo ban tổ chức, PNJ được xướng tên vì là doanh nghiệp tiên phong triển khai toàn diện, cân bằng và xuất sắc ở cả 3 trụ cột E-S và G trong chiến lược phát triển bền vững: E - Giảm thiểu dấu chân carbon; S - Hoạt động CSR nổi bật; G - Tinh thần lãnh đạo ESG.

Đặc biệt, giải thưởng năm nay không chỉ là sự ghi nhận của hội đồng chuyên môn mà còn phản ánh sắc nét niềm tin của thị trường khi PNJ là doanh nghiệp niêm yết duy nhất được xướng tên tại hạng mục "Lãnh đạo tầm nhìn xanh 2026" (The Green Horizon Leadership Award) do độc giả bình chọn.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp PNJ trụ hạng bền vững tại CSA ẢNH: TUẤN KIỆT

Hơn nữa, đây là lần thứ 3 PNJ lập "hat-trick" (năm 2023, 2024, 2026) tại CSA đã minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ suốt 38 năm phụng sự xã hội, tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống của nhà bán lẻ trang sức Lifestyle PNJ.

"PNJ không ngừng nâng tầm chiến lược phát triển bền vững, gia tăng năng lực cạnh tranh hấp dẫn trên thị trường, xây dựng niềm tin và tạo dựng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp. Bằng cách kiên trì theo đuổi các chuẩn mực ESG trong khung quản trị doanh nghiệp, chiến lược phát triển bền vững giúp công ty hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường hiệu quả", đại diện PNJ chia sẻ.

Trụ cột E - Giảm thiểu dấu chân carbon

Năm 2025, PNJ ban hành cam kết giảm phát thải khí nhà kính theo nghị quyết HĐQT, với mục tiêu: giảm 15,8% cường độ phát thải vào năm 2030, đạt Net Zero vào năm 2050. PNJ phối hợp với đơn vị tư vấn độc lập triển khai kiểm kê khí nhà kính định kỳ theo chuẩn ISO 14064, GHG Protocol và các quy định pháp lý trong nước, bao phủ hơn 400 cửa hàng, hai nhà máy sản xuất tại TP. HCM và Tây Ninh.

Ở khía cạnh môi trường, PNJ được vinh danh tại hạng mục Giảm thiểu dấu chân carbon ẢNH: TẤN KIỆT

Kết quả thực tế cho thấy: tổng phát thải khí nhà kính giảm 3,9% so với năm 2024. Doanh nghiệp tập trung tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động bán lẻ và sản xuất, qua đó tiết kiệm tương đương hơn 213.000 kWh điện. Song song đó, PNJ đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa và nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, giảm tiêu hao năng lượng và phát thải trong sản xuất.

Việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, tiêu biểu là ứng dụng công nghệ tách hydro từ nước trong một số công đoạn sản xuất, góp phần giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch khi tiết kiệm 57% lượng xăng tiêu thụ trong sản xuất. Trong lĩnh vực vận tải, PNJ hoàn tất chuyển đổi 100% đội xe taxi sang xe điện và hợp tác với các đối tác chiến lược để phát triển hạ tầng sạc trên toàn hệ thống.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, PNJ chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của người lao động thông qua các chương trình đào tạo về sử dụng năng lượng hiệu quả, lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Trụ cột S - Hoạt động CSR nổi bật

Với triết lý phát triển bền vững "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp", PNJ lấy con người làm trọng tâm, triển khai đa dạng các hoạt động hướng đến người lao động và cộng đồng xã hội.

PNJ còn được xướng tên ở hạng mục CSR nổi bật ẢNH: TẤN KIỆT

Trong đó, doanh nghiệp phân bổ hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) trong năm 2025. Công ty tập trung nguồn lực vào bốn nhóm thụ hưởng ưu tiên: trẻ em gái yếu thế, gia đình trẻ, phụ nữ và cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai. Mỗi nhóm gắn với một trụ cột trong chiến lược CSR "Sống Đẹp" (Living Beautifully). Các chương trình CSR nổi bật và thiết thực như Giấc Mơ Lọ Lem, Gia Đình Trẻ Hạnh Phúc, Siêu Thị Mini 0 Đồng,...

Trụ cột G - Tinh thần lãnh đạo ESG

Tại PNJ, khung quản trị doanh nghiệp được xây dựng trên 6 trụ cột tham chiếu chuẩn quốc tế ACGS, OECD và IFC, với Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng Quản trị đóng vai trò chiến lược. Hội đồng Quản trị 9 thành viên, trong đó 44% là nữ giới và 3 thành viên độc lập, được đầu tư đào tạo liên tục nhằm nâng cao năng lực giám sát ở chuẩn mực quốc tế.

PNJ xác định rõ lộ trình chuyển đổi tư duy quản trị từ "giám sát tuân thủ" sang "kiến tạo giá trị dài hạn".

Trước những thách thức của thị trường, PNJ khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng, cổ đông và cộng đồng trên hành trình tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững. Doanh nghiệp đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ từ nhà bán lẻ trang sức định hướng trở thành hệ sinh thái Lifestyle hàng đầu Việt Nam.

PNJ đang chuyển mình trở thành hệ sinh thái Lifestyle hàng đầu Việt Nam ẢNH: TẤN KIỆT

Nhờ đó, kết quả kinh doanh quý 1/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỉ đồng (tăng 79% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỉ đồng (tăng 116,5% so với cùng kỳ). Đây cũng là mức lãi ròng của một quý cao nhất của PNJ từ trước đến nay.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 37% và 21% so với năm 2025, lên 48.660 tỉ đồng và 3.409 tỉ đồng. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử gần bốn thập kỷ hoạt động của doanh nghiệp. Theo Brand Finance, năm 2025 giá trị thương hiệu PNJ đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm 2024 và nằm trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất 2025.